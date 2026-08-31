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Borsa İstanbul'da şirketler kendi hisselerini toplamaya başladı. 24-28 Ağustos haftasında milyonlarca lot geri alınırken bir şirket tek günde 10 milyon lot aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri geçtiğimiz hafta da devam etti. 24-28 Ağustos tarihleri arasında KAP'a yapılan bildirimlere göre çok sayıda halka açık şirket kendi paylarında alım gerçekleştirirken, bazı şirketlerin milyonlarca lotluk işlemleri dikkat çekti.

Haftanın en yüksek hacimli geri alımlarından biri Pasifik Holding'den (PAHOL) geldi. Şirket 26 Ağustos'ta tek günde 10 milyon adet pay geri aldı. Margün Enerji (MAGEN) ise 27 ve 28 Ağustos'taki işlemlerinde toplam 8 milyon 934 bin 400 adet pay aldı.

PAHOL’den 10 milyon lotluk pay geri alımı PAHOL’den 10 milyon lotluk pay geri alımı

BORSA İSTANBUL GERİ ALIM LİSTESİ

24 AĞUSTOS PAZARTESİ

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 368.532
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 150.000
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 100.000
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 1.200.000
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 4.500

25 AĞUSTOS SALI

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 100.429
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 300.000
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 150.000
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 15.551
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 10.500

26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 1.226.985
Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) 10.000.000
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 100.000
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) 180.000
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 20.356
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) 76.769

27 AĞUSTOS PERŞEMBE

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) 50.000
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) 5.305.000
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 100.000
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) 330.000
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 1.000
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) 550.000
Borsa İstanbul şirketinden 75 bin lotluk geri alım! Borsa İstanbul şirketinden 75 bin lotluk geri alım!

28 AĞUSTOS CUMA

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot)
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) 187.877
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) 3.629.400
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 1.000.000
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 64.513
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 100.000
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) 125.000

PAY GERİ ALIMI NEDİR?

Pay geri alımı, halka açık bir şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler belirlenen geri alım programı kapsamında kendi paylarını satın alabiliyor. Türkiye'de bu işlemlerin esasları SPK'nın "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında düzenleniyor.

Borsa İstanbul'da ayrıca geri alım programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşan BIST Geri Alım Endeksi (XUGRA) bulunuyor. Endeks kapsamı belirlenirken şirketlerin KAP'ta yaptığı "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" açıklamaları dikkate alınıyor.

Şirketler kasayı açtı, kendi hisselerini aldı! İşte haftanın geri alım listesi, Görsel 1

ŞİRKETLER NEDEN KENDİ HİSSELERİNİ GERİ ALIR?

Şirketlerin pay geri alımına gitmesinin arkasında farklı nedenler bulunabiliyor. Bunlar arasında hisse fiyatının şirket yönetimi tarafından gerçek değerini yansıtmadığının düşünülmesi, fiyat oluşumuna katkı sağlanması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması gibi gerekçeler öne çıkabiliyor. Nitekim şirketlerin KAP açıklamalarında da bu amaçlarla geri alım programları başlatıldığı görülebiliyor.

Geri alım aynı zamanda piyasada dolaşımdaki pay miktarını azaltabileceği için yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Şirketler kasayı açtı, kendi hisselerini aldı! İşte haftanın geri alım listesi, Görsel 2

GERİ ALIM HİSSEYİ YÜKSELTİR Mİ?

Bir şirketin kendi paylarını satın alması piyasada hisseye yönelik ek talep oluşturabilir. Bu nedenle özellikle yüksek miktarlı geri alımlar yatırımcılar tarafından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

Ancak geri alım yapılması hissenin mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Hissenin yönünde şirketin finansal sonuçları, piyasa koşulları, beklentiler, işlem hacmi ve genel Borsa İstanbul görünümü gibi birçok faktör etkili olur.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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