Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri geçtiğimiz hafta da devam etti. 24-28 Ağustos tarihleri arasında KAP'a yapılan bildirimlere göre çok sayıda halka açık şirket kendi paylarında alım gerçekleştirirken, bazı şirketlerin milyonlarca lotluk işlemleri dikkat çekti.

Haftanın en yüksek hacimli geri alımlarından biri Pasifik Holding'den (PAHOL) geldi. Şirket 26 Ağustos'ta tek günde 10 milyon adet pay geri aldı. Margün Enerji (MAGEN) ise 27 ve 28 Ağustos'taki işlemlerinde toplam 8 milyon 934 bin 400 adet pay aldı.

BORSA İSTANBUL GERİ ALIM LİSTESİ

24 AĞUSTOS PAZARTESİ

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 368.532 Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 150.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 100.000 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 1.200.000 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 4.500

25 AĞUSTOS SALI

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 100.429 Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 300.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 150.000 Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 15.551 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 10.500

26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 1.226.985 Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) 10.000.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 100.000 Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) 180.000 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 20.356 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) 76.769

27 AĞUSTOS PERŞEMBE

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) 50.000 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) 5.305.000 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 100.000 Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) 330.000 Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 1.000 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) 550.000

28 AĞUSTOS CUMA

Şirket (Hisse kodu) Geri alınan hisse adeti (lot) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) 187.877 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) 3.629.400 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) 1.000.000 Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) 64.513 Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) 100.000 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) 125.000

PAY GERİ ALIMI NEDİR?

Pay geri alımı, halka açık bir şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına geliyor. Şirketler belirlenen geri alım programı kapsamında kendi paylarını satın alabiliyor. Türkiye'de bu işlemlerin esasları SPK'nın "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında düzenleniyor.

Borsa İstanbul'da ayrıca geri alım programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşan BIST Geri Alım Endeksi (XUGRA) bulunuyor. Endeks kapsamı belirlenirken şirketlerin KAP'ta yaptığı "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" açıklamaları dikkate alınıyor.

ŞİRKETLER NEDEN KENDİ HİSSELERİNİ GERİ ALIR?

Şirketlerin pay geri alımına gitmesinin arkasında farklı nedenler bulunabiliyor. Bunlar arasında hisse fiyatının şirket yönetimi tarafından gerçek değerini yansıtmadığının düşünülmesi, fiyat oluşumuna katkı sağlanması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması gibi gerekçeler öne çıkabiliyor. Nitekim şirketlerin KAP açıklamalarında da bu amaçlarla geri alım programları başlatıldığı görülebiliyor.

Geri alım aynı zamanda piyasada dolaşımdaki pay miktarını azaltabileceği için yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

GERİ ALIM HİSSEYİ YÜKSELTİR Mİ?

Bir şirketin kendi paylarını satın alması piyasada hisseye yönelik ek talep oluşturabilir. Bu nedenle özellikle yüksek miktarlı geri alımlar yatırımcılar tarafından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

Ancak geri alım yapılması hissenin mutlaka yükseleceği anlamına gelmez. Hissenin yönünde şirketin finansal sonuçları, piyasa koşulları, beklentiler, işlem hacmi ve genel Borsa İstanbul görünümü gibi birçok faktör etkili olur.

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