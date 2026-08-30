Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2026 yılı temettü ödemeleri devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.

SUWEN HİSSE BAŞINA 0,1517856 TL NET TEMETTÜ ÖDEYECEK

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek nakit kâr payı dağıtımında yatırımcılara hisse başına 0,1785714 TL brüt temettü ödenecek.

Stopaj sonrası net temettü tutarı ise hisse başına 0,1517856 TL olarak gerçekleşecek.

Şirket Hisse Hak kullanım tarihi Brüt temettü Net temettü Suwen Tekstil SUWEN 31 Ağustos 2026 0,1785714 TL 0,1517856 TL

TEMETTÜDEN KİMLER YARARLANACAK?

Temettü ödemesinden yararlanabilmek açısından hak kullanım tarihi önem taşıyor. Temettü hakkı, ilgili düzenlemeler ve takas süreci çerçevesinde hak sahibi yatırımcılara yansıtılıyor.

31 Ağustos'ta SUWEN payları temettü ödemesine bağlı olarak teorik fiyat düzeltmesine de konu olacak. Bu nedenle hissenin pazartesi günkü referans fiyatının hesaplanmasında dağıtılacak brüt temettü tutarı dikkate alınacak.