Borsa İstanbul'da yüksek kârlılığı düşük değerleme çarpanlarıyla birleştiren şirketler yatırımcıların radarında. Stockeys Pro'nun 30 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre, yıllık ana ortaklık net kârı ödenmiş sermayesinin en az 30 katına ulaşan ve aynı zamanda F/K ile PD/DD çarpanları sektör ortalamalarının altında kalan 9 şirket bulunuyor.

Listede BRYAT 152,54 katlık kâr/sermaye oranıyla ilk sırada yer alırken, THYAO ve ATEKS de 80 kata yaklaşan oranlarıyla üst sıralarda bulunuyor.

KÂRI SERMAYESİNİN 30 KATINI AŞAN 9 HİSSE

Hisse Ödenmiş sermaye Yıllık net kâr Kâr/Sermaye BRYAT 28.125.000 TL 4.290.208.652 TL 152,54 THYAO 1.380.000.000 TL 112.059.000.000 TL 81,20 ATEKS 25.200.000 TL 1.989.002.364 TL 78,93 RGYAS 331.000.000 TL 19.318.780.000 TL 58,36 FORTE 67.000.000 TL 2.615.538.709 TL 39,04 AYGAZ 219.800.767 TL 8.130.806.000 TL 36,99 GOLTS 18.000.000 TL 604.235.426 TL 33,57 MGROS 181.054.233 TL 5.732.726.000 TL 31,66 ISBIR 32.387.040 TL 1.011.034.665 TL 31,22

BRYAT'TA KÂR SERMAYENİN 152 KATINA ULAŞTI

Listenin zirvesinde Borusan Yatırım (BRYAT) bulunuyor. Şirketin 28,1 milyon TL'lik ödenmiş sermayesine karşılık yıllık ana ortaklık net kârı 4,29 milyar TL olarak hesaplandı. Böylece kâr/sermaye oranı 152,54 kata ulaştı.

THYAO'da ise 1,38 milyar TL sermayeye karşılık 112,06 milyar TL net kâr bulunuyor. Şirketin kârı sermayesinin 81,20 katına karşılık geliyor.

ATEKS'te bu oran 78,93, RGYAS'ta 58,36 ve FORTE'de 39,04 seviyesinde.

9 HİSSE DE SEKTÖR ÇARPANLARININ ALTINDA

Listeyi farklılaştıran noktalardan biri şirketlerin yalnızca kâr/sermaye oranlarının yüksek olması değil. Verilere göre 9 şirketin de hem F/K hem de PD/DD oranı kendi sektör ortalamasının altında bulunuyor.

Hisse PD/DD Sektör PD/DD F/K Sektör F/K BRYAT 1,47 2,86 11,19 26,30 THYAO 0,42 0,72 3,79 7,42 ATEKS 0,29 0,55 1,27 17,91 RGYAS 0,43 0,47 3,64 4,35 FORTE 2,58 5,73 3,07 50,18 AYGAZ 0,86 1,43 8,89 11,96 GOLTS 0,48 1,41 9,12 40,53 MGROS 1,09 2,10 17,62 30,45 ISBIR 0,28 1,07 2,37 27,75

FORTE VE ATEKS'TE F/K FARKI ÖNE ÇIKIYOR

Sektör karşılaştırmasında bazı hisselerdeki fark oldukça yüksek. FORTE'nin F/K oranı 3,07 seviyesinde bulunurken sektör ortalaması 50,18 olarak hesaplanıyor.

ATEKS'te 1,27'lik F/K'ya karşılık sektör ortalaması 17,91, ISBIR'de ise 2,37'lik F/K'ya karşılık sektör ortalaması 27,75 seviyesinde.

GOLTS'un 9,12 olan F/K oranı da 40,53'lük sektör ortalamasının altında bulunuyor.

BU VERİLER NEDEN ÖNEMLİ?

Kâr/sermaye oranının yüksek olması, şirketin ödenmiş sermayesine kıyasla güçlü kâr ürettiğini gösteren göstergelerden biri. F/K ve PD/DD'nin sektör ortalamasının altında olması ise şirketin benzerlerine kıyasla daha düşük değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğüne işaret edebilir.

Ancak düşük F/K veya PD/DD tek başına bir hissenin "ucuz" ya da yükseliş potansiyelinin yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Kârın sürdürülebilirliği, tek seferlik gelirler, borçluluk, nakit akışı ve şirketin faaliyet görünümü gibi unsurların da birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

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