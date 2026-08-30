Borsada kârı sermayesinin 30 katını aşan ve sektörüne göre ucuz kalan 9 hisse belli oldu. Listede THYAO, BRYAT, FORTE ve MGROS da yer aldı.
Borsa İstanbul'da yüksek kârlılığı düşük değerleme çarpanlarıyla birleştiren şirketler yatırımcıların radarında. Stockeys Pro'nun 30 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre, yıllık ana ortaklık net kârı ödenmiş sermayesinin en az 30 katına ulaşan ve aynı zamanda F/K ile PD/DD çarpanları sektör ortalamalarının altında kalan 9 şirket bulunuyor.
Listede BRYAT 152,54 katlık kâr/sermaye oranıyla ilk sırada yer alırken, THYAO ve ATEKS de 80 kata yaklaşan oranlarıyla üst sıralarda bulunuyor.
KÂRI SERMAYESİNİN 30 KATINI AŞAN 9 HİSSE
|Hisse
|Ödenmiş sermaye
|Yıllık net kâr
|Kâr/Sermaye
|BRYAT
|28.125.000 TL
|4.290.208.652 TL
|152,54
|THYAO
|1.380.000.000 TL
|112.059.000.000 TL
|81,20
|ATEKS
|25.200.000 TL
|1.989.002.364 TL
|78,93
|RGYAS
|331.000.000 TL
|19.318.780.000 TL
|58,36
|FORTE
|67.000.000 TL
|2.615.538.709 TL
|39,04
|AYGAZ
|219.800.767 TL
|8.130.806.000 TL
|36,99
|GOLTS
|18.000.000 TL
|604.235.426 TL
|33,57
|MGROS
|181.054.233 TL
|5.732.726.000 TL
|31,66
|ISBIR
|32.387.040 TL
|1.011.034.665 TL
|31,22
BRYAT'TA KÂR SERMAYENİN 152 KATINA ULAŞTI
Listenin zirvesinde Borusan Yatırım (BRYAT) bulunuyor. Şirketin 28,1 milyon TL'lik ödenmiş sermayesine karşılık yıllık ana ortaklık net kârı 4,29 milyar TL olarak hesaplandı. Böylece kâr/sermaye oranı 152,54 kata ulaştı.
THYAO'da ise 1,38 milyar TL sermayeye karşılık 112,06 milyar TL net kâr bulunuyor. Şirketin kârı sermayesinin 81,20 katına karşılık geliyor.
ATEKS'te bu oran 78,93, RGYAS'ta 58,36 ve FORTE'de 39,04 seviyesinde.
9 HİSSE DE SEKTÖR ÇARPANLARININ ALTINDA
Listeyi farklılaştıran noktalardan biri şirketlerin yalnızca kâr/sermaye oranlarının yüksek olması değil. Verilere göre 9 şirketin de hem F/K hem de PD/DD oranı kendi sektör ortalamasının altında bulunuyor.
|Hisse
|PD/DD
|Sektör PD/DD
|F/K
|Sektör F/K
|BRYAT
|1,47
|2,86
|11,19
|26,30
|THYAO
|0,42
|0,72
|3,79
|7,42
|ATEKS
|0,29
|0,55
|1,27
|17,91
|RGYAS
|0,43
|0,47
|3,64
|4,35
|FORTE
|2,58
|5,73
|3,07
|50,18
|AYGAZ
|0,86
|1,43
|8,89
|11,96
|GOLTS
|0,48
|1,41
|9,12
|40,53
|MGROS
|1,09
|2,10
|17,62
|30,45
|ISBIR
|0,28
|1,07
|2,37
|27,75
FORTE VE ATEKS'TE F/K FARKI ÖNE ÇIKIYOR
Sektör karşılaştırmasında bazı hisselerdeki fark oldukça yüksek. FORTE'nin F/K oranı 3,07 seviyesinde bulunurken sektör ortalaması 50,18 olarak hesaplanıyor.
ATEKS'te 1,27'lik F/K'ya karşılık sektör ortalaması 17,91, ISBIR'de ise 2,37'lik F/K'ya karşılık sektör ortalaması 27,75 seviyesinde.
GOLTS'un 9,12 olan F/K oranı da 40,53'lük sektör ortalamasının altında bulunuyor.
BU VERİLER NEDEN ÖNEMLİ?
Kâr/sermaye oranının yüksek olması, şirketin ödenmiş sermayesine kıyasla güçlü kâr ürettiğini gösteren göstergelerden biri. F/K ve PD/DD'nin sektör ortalamasının altında olması ise şirketin benzerlerine kıyasla daha düşük değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğüne işaret edebilir.
Ancak düşük F/K veya PD/DD tek başına bir hissenin "ucuz" ya da yükseliş potansiyelinin yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Kârın sürdürülebilirliği, tek seferlik gelirler, borçluluk, nakit akışı ve şirketin faaliyet görünümü gibi unsurların da birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.