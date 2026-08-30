Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde 24-28 Ağustos haftasında gerçekleşen aracı kurum işlemleri belli oldu. Haftalık dağılımda Bank of America ve Tera Yatırım alım tarafında ilk iki sırada yer alırken, satışlarda Pusula Yatırım ve Ak Yatırım'ın işlemleri yoğunlaştı.

THYAO hissesinde 24-28 Ağustos tarihleri arasında ilk 5 aracı kurumun toplam net alımı 9 milyon 296 bin 582 lot olarak gerçekleşti. İlk 5 satıcı kurumda ise toplam 10 milyon 334 bin 634 lotluk net satış kaydedildi.

Böylece ilk 5 alıcı ile ilk 5 satıcı arasındaki fark 1 milyon 38 bin 52 lot net satış oldu.

THYAO'DA BANK OF AMERICA VE TERA İLK İKİ SIRADA

Geçen hafta THYAO hissesinde en fazla net alım gerçekleştiren kurum Bank of America oldu. Kurum, 310,737 TL ortalama maliyetle 2 milyon 719 bin 159 lot net alım yaptı.

İkinci sıradaki Tera Yatırım ise 305,379 TL ortalama maliyetle 2 milyon 643 bin 276 lot net alım gerçekleştirdi. İki kurumun toplam net alımı 5,36 milyon lotu aştı.

THYAO'da en fazla alan aracı kurumlar;

Aracı Kurum Net Alım Maliyet Bank of America 2.719.159 lot 310,737 TL Tera Yatırım 2.643.276 lot 305,379 TL İnfo Yatırım 1.701.024 lot 300,752 TL Global Menkul 1.131.566 lot 307,046 TL QNB 1.101.557 lot 311,119 TL

PUSULA YATIRIM'DAN 4,9 MİLYON LOTLUK SATIŞ

Satış tarafında listenin ilk sırasında Pusula Yatırım yer aldı. Kurum üzerinden 301,969 TL ortalama maliyetle 4 milyon 947 bin 95 lot net satış gerçekleşti.

Ak Yatırım ise 3 milyon 333 bin 318 lotla ikinci sırada yer aldı. Böylece yalnızca Pusula Yatırım ve Ak Yatırım üzerinden gerçekleşen toplam net satış 8,28 milyon lotu buldu.

THYAO'da en fazla satan aracı kurumlar;

Aracı Kurum Net Satış Maliyet Pusula Yatırım 4.947.095 lot 301,969 TL Ak Yatırım 3.333.318 lot 296,250 TL Garanti 741.280 lot 311,759 TL Marbaş 732.402 lot 308,899 TL Yapı Kredi 580.539 lot 325,229 TL

İLK 5 KURUMDA 1 MİLYON LOTU AŞAN NET SATIŞ

Haftalık aracı kurum dağılımında alım tarafında Bank of America ve Tera Yatırım'ın toplam 5,36 milyon lotluk işlemi bulunurken, satış tarafında Pusula Yatırım ve Ak Yatırım'ın toplamı 8,28 milyon lota ulaştı.

İlk 5 alıcı ve satıcının işlemleri karşılaştırıldığında THYAO'da haftalık fark 1 milyon 38 bin 52 lot net satış olarak gerçekleşti.

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