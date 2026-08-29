Verilere göre ilk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 155,15 milyon lot, ilk 5 satıcı kurumun toplam net satışı ise 122,79 milyon lot olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 kurum bazında 32,37 milyon lotluk net alım öne çıktı.

SASA’DA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Aracı Kurum Net Alım (Lot) Pay Tera 72.495.387 %40,51 QNB 27.750.329 %15,51 Ata 24.460.483 %13,67 İş Yatırım 23.201.445 %12,97 A1 7.245.041 %4,05

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Satış (Lot) Pay İnfo -37.731.637 %21,09 Yapı Kredi -37.381.580 %20,89 Deniz -29.590.491 %16,54 Alternatif -10.002.249 %5,59 Ziraat -8.081.325 %4,52

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