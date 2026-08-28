Koleksiyon piyasasında büyük ilgi gören bu "hatalı basım" paralar, online ilan platformlarında binlerce liradan alıcı arıyor.

Koleksiyonerlerin radarına giren madeni paralar arasında özellikle basım aşamasında sıra dışı kusurlar oluşan örnekler öne çıkıyor. İlan platformlarında yer alan bilgilere göre:

• 2023 Basımı Hatalı 1 TL: Üretim hatası bulunan 2023 yılına ait 1 TL'lik madeni paralar için 5 bin 200 TL'ye varan fiyatlar talep ediliyor.

• 2009 Basımı Delikli 50 Kuruş: Nadir görülen ve 2009 yılına ait olduğu belirtilen delikli 50 kuruşlar ise ilanlarda 4 bin 800 TL'ye kadar alıcı bekliyor.

BİR MADENİ PARANIN DEĞERİNİ NE BELİRLİYOR?

Madeni paraların koleksiyon dünyasındaki değerini üzerindeki rakam değil, taşıdığı teknik özellikler belirliyor. Fiyatı doğrudan etkileyen ana unsurlar şunlar:

• Nadir Olması: Basım sayısının azlığı veya piyasaya nadir çıkmış olması.

• Hatanın Niteliği: Kesim, hizalama veya baskı kalıbındaki kusurun boyutu.

• Sağlamlık: Paranın yıpranmamış ve korunsun durumda olması.

İlan sitelerindeki yüksek rakamlar, paranın kesin olarak bu fiyatlara alıcı bulduğu anlamına gelmiyor.

Bir madeni paranın gerçek değerinin netleşmesi için uzman değerlendirmesi ve gerçekleşen satışların baz alınması gerekiyor.

CÜZDANINIZI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN

Uzmanlar ve numizmatlar (para koleksiyonerleri), cüzdanlardaki bozuk paraların gözden geçirilmesini tavsiye ediyor.

İlk bakışta oldukça sıradan görünen bir 1 TL veya 50 kuruş, belirgin bir üretim hatası taşıyorsa koleksiyon piyasasında ciddi bir edere ulaşabiliyor.