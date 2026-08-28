İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı’nda konuşan Kacır, yeni paketle birlikte özellikle üretim ve istihdamın desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

BÜYÜK İŞLETMELERİN KREDİ LİMİTİ 150 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Program kapsamında büyük işletmelere kullandırılabilecek kredi tutarı 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildi. Firmaların yararlanabileceği kredi limitleri ise iş gücü maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek.

KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler için 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli finansman imkânı sağlanacak.

İşletmeler finansmanda sabit veya değişken maliyetli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

SABİT FAİZ YÜZDE 37 OLACAK

Program kapsamında sabit maliyetli krediler yüzde 37 oranla kullandırılacak. Değişken maliyetli kredilerde ise TLREF+1 oranı uygulanacak.

İşletmelerin 2026 yılının ocak-haziran dönemindeki ortalama istihdam seviyesini temmuz-aralık döneminde de koruması halinde, kredi finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Bu destek sayesinde sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranının yüzde 25'e kadar gerilemesi bekleniyor.

KOBİ’LERE KEFALET DESTEĞİ DE SAĞLANACAK

Bakan Kacır, program kapsamında KOBİ'lere ayrıca kefalet desteği sunulacağını açıkladı.

Kacır, istihdamını koruyan işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanının Bakanlık tarafından karşılanacağını belirterek, böylece firmaların daha düşük maliyetle finansmana erişebileceğini ifade etti.

BAŞVURULAR 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Toplam 250 milyar liralık finansman programına işletmeler 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek. Protokol imzalanan bankalar, başvuruların ardından kredi değerlendirme süreçlerini yürütecek.

Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından uygun bulunan firmalar kendilerine ayrılan finansmana erişebilecek.

Kaynak: AA