Şirket, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Recepli Mahallesi’nde bulunan 4.200 kWm gücündeki rüzgar enerjisi santraline ait türbinin TEDAŞ kabulünün 17 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandığını ve elektrik üretiminin yasal olarak başladığını açıkladı.

Daha önce İzmir’in Kınık ilçesi Örtülü Mahallesi’nde bulunan 5.560 kWm gücündeki rüzgar enerjisi türbininin de TEDAŞ kabulü yapılarak devreye alındığı bildirilmişti.

TOPLAM KURULU GÜÇ 9.760 KWM OLDU

Manisa’daki santralin de devreye alınmasıyla birlikte ULUUN’a ait toplam 9.760 kWm kurulu güce sahip iki lisanssız rüzgar enerjisi santrali faaliyete geçmiş oldu.

Şirket ayrıca üçüncü lisanssız rüzgar santraline ilişkin projelendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ULUUN açıklamasında, devreye alınan rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden elde edilen toplam enerjiyle şirketin elektrik tüketimlerinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilir hale geldiği ifade edildi.

Şirket, olası ihtiyaç fazlası elektrik üretiminin ise ilgili mevzuat çerçevesinde satılarak ilave gelir elde edilmesinin planlandığını duyurdu.

ULUUN hisseleri yazım sırasında yüzde 0,99’luk düşüş ile 8,98 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 2,38 kaybettirdi.

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