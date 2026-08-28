Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) hisselerinde hareketlilik sürüyor. 18 Ağustos’ta 73,70 TL’den halka arz edilen CITAS, 5 günlük tavan serisinin ardından tavan bozmuştu.

Hissede yeniden başlayan yükselişle birlikte CITAS, tavan serisini ikinci güne taşıdı. Hisse, yüzde 9,98 değer kazanarak 142,20 TL seviyesine yükseldi.

CITAS'ın haftalık getirisi ise yüzde 45,03 seviyesine ulaştı.

CITAS'TA NET ALIM 277 BİN LOTU AŞTI

TSI 14.00 itibarıyla CITAS hisselerinde en fazla net alım yapan aracı kurum Deniz Yatırım oldu. Deniz Yatırım'ın net alımı 327.414 lot olarak gerçekleşirken, onu 180.956 lotla Bank of..., 54.502 lotla A1, 43.262 lotla Phillip ve 34.712 lotla Şeker izledi.

İlk 5 alıcının toplam net alımı 640.846 lot olurken, ilk 5 satıcının toplam net satışı 362.862 lot seviyesinde gerçekleşti. Böylece ekranda görülen ilk 5 alıcı ve satıcı bazında 277.984 lot net alım oluştu.

EN ÇOK NET ALIM YAPANLAR

En çok net alım yapanlar Net Lot Payı Deniz 327.414 %49,41 Bank of... 180.956 %27,31 A1 54.502 %8,22 Phillip 43.262 %6,53 Şeker 34.712 %5,24

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPANLAR

En çok net satış yapanlar Net Lot Payı Tera -107.740 %16,26 İş -101.993 %15,39 Ziraat -60.527 %9,13 Garanti -54.029 %8,15 Marbaş -38.573 %5,82

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