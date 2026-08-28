İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. paylarının halka arz sonuçları açıklandı. 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 53,60 TL fiyatla satışa sunuldu.

Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla 30 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 10 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Böylece toplam halka arz büyüklüğü 2,144 milyar TL olarak gerçekleşti.

3,64 MİLYAR TL'LİK TALEP GELDİ

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre halka arzda toplam 662.947 adet emir verildi. Satışa sunulan 40 milyon adet nominal payın 1,7 katına karşılık gelen 67 milyon 922 bin 943 adet nominal pay için toplam 3 milyar 640 milyon 669 bin 744,80 TL tutarında talep oluştu.

Dağıtım sonucunda ise 653.433 yatırımcıya toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi.

Halka arzda kişi başına en fazla 73-74 lot düştüğü belirtildi.

PAYLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YURT İÇİ YATIRIMCILARA DAĞITILDI

Halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmadı. Dağıtılan payların yüzde 99,77'si yurt içi yatırımcılara, yüzde 0,23'ü ise yurt dışı yatırımcılara verildi.

Yatırımcı Grubu Dağıtılan Nominal Tutar Oran Talebi Karşılanan Başvuru Yurt İçi 39.908.664 TL %99,77 651.875 Yurt İçi Bireysel 39.905.887 TL %99,76 651.837 Yurt İçi Kurumsal 2.777 TL %0,01 38 Yurt Dışı 91.336 TL %0,23 1.558 Toplam 40.000.000 TL %100 653.433

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