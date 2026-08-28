İnfo Yatırım, daha önce 261 TL olarak açıkladığı ASTOR hedef fiyatını 458 TL'ye yükseltti. Böylece aracı kurumun hedef fiyatında önemli bir artış gerçekleşti.

ASTOR hisselerinin son fiyatı 350 TL seviyesinde bulunurken, yeni hedef fiyat mevcut fiyata göre yüzde 30,85 prim potansiyeline işaret ediyor.

ASTOR İÇİN GÜNCEL HEDEF FİYAT

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Tarih İnfo Yatırım 458,00 TL 350,00 TL — %30,85 28 Ağustos 2026

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