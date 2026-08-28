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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/53 sayılı haftalık bülteninde piyasaları hareketlendirecek borçlanma kararlarını açıkladı. Kurul, 7 farklı şirketin tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç taleplerini olumlu karşıladı.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda hem Türk Lirası hem de döviz cinsinden yüksek tutarlı limitler öne çıkıyor.

1. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

• İhraç Türü: Tahvil / Finansman Bonosu

• Nominal İhraç Tavanı: 15.000.000.000 TL ve 50.000.000 Euro

• Satış Türü: Nitelikli Yatırımcıya (TL) / Yurt Dışı (Euro)

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2. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

• İhraç Türü: Tahvil / Finansman Bonosu

• Nominal İhraç Tavanı: 4.000.000.000 TL

• Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı

3. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

• İhraç Türü: Tahvil / Finansman Bonosu

• Nominal İhraç Tavanı: 3.500.000.000 TL

• Satış Türü: Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

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4. TEB Faktoring A.Ş.

• İhraç Türü: Tahvil / Finansman Bonosu

• Nominal İhraç Tavanı: 2.500.000.000 TL

• Satış Türü: Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı

5. Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım A.Ş.

• İhraç Türü: Tahvil / Finansman Bonosu

• Nominal İhraç Tavanı: 500.000.000 ABD Doları

• Satış Türü: Yurt Dışı

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6. Fibabanka A.Ş.

• İhraç Türü: Tahvil / Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

• Nominal İhraç Tavanı: 150.000.000 ABD Doları

• Satış Türü: Yurt Dışı

7. Atılım Faktoring A.Ş.

• İhraç Türü: Tahvil / Finansman Bonosu

• Nominal İhraç Tavanı: 498.000.000 TL

• Satış Türü: Nitelikli Yatırımcı

SPK tarafından onaylanan borçlanma tavanları kapsamında şirketlerin önümüzdeki dönemde piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç süreçlerini başlatması bekleniyor.

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