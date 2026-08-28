Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan karara göre aşağıdaki üç ana kriterden en az birini sağlayan şirketler "öncelikli inceleme" imkanından yararlanabilecek:

• Şehrin İlk Halka Arzı Olmak: Şirket merkezinin ve hasılatının en az yüzde 50'sinin elde edildiği üretim veya hizmet tesisinin bulunduğu şehirde, son 5 yılda değişiklik olmaması şartıyla, o şehirden borsaya girecek ilk ortaklık olması.

• Kamu Hakimiyeti: Şirketin yönetim kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarına ait bulunması.

• 15 Milyar TL Üzeri Büyüklük ve Yabancı Tahsisatı: Halka arz edilecek payların toplam piyasa değerinin 15 milyar TL'yi aşması ve satışın en az yüzde 50'sinin yurt dışı yatırımcılara tahsis edilmesi. (Bu kriterde, uluslararası standartlara uygun yabancı dilde hazırlanan taslak belgelerin SPK'ya sunulması zorunlu tutuluyor.)

ÖNCELİK HAKKI ŞİRKETİN TALEBİNE BAĞLI

SPK, halka arz sürecinde "ekspres hat" işlevi görecek bu uygulamanın re'sen değil, sadece şirketlerin resmi talebi üzerine devreye gireceğini vurguladı.

Düzenlemenin hem Anadolu'daki şirketlerin sermaye piyasalarına katılımını teşvik etmesi hem de dev montanlı yabancı yatırımcı çekebilecek arzların önünü açması bekleniyor.

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