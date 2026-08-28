Her iki şirketin de mevcut ortaklarının yeni pay alma (rüçhan) hakları kısıtlanarak gerçekleştirilecek sermaye artırımlarında ihraç fiyatı, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyattan düşük olamayacak.

ONAY ALAN ŞİRKETLER VE İŞLEM DETAYLARI

1. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ



• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 500.000.000 TL

• Hedeflenen Toplam Satış Hasılatı: 62.865.330,01 TL

• Tahsis Edilecek Kişi: Şirket ortağı İzzettin KAPLAN

• İşlem Şartı: Borsa İstanbul başvurusu sonrası Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı üzerinden nominal tutar hesaplanarak ihraç belgesi revize edilecek.

2. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ



• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 411.441.018 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.876.500.000 TL

• Hedeflenen Toplam Satış Hasılatı: 3.419.205.837,17 TL

• Tahsis Edilecek Kurum: Kalyon Teknoloji Yatırımları ve Sanayi AŞ

• İşlem Şartı: Satış fiyatı belirlenirken şirketin fiili dolaşımdaki pay oranının yüzde 10’un altına düşmemesi ve belirlenecek baz fiyattan düşük olmaması şartı aranacak.

İki şirket için de ihraç edilecek net payların nominal tutarı, Borsa İstanbul tarafından satış fiyatının resmileşmesinin ardından kesinlik kazanacak.

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