Şirket, söz konusu fiziki payların hak sahipleri tarafından YTM'ye yapılacak başvurularında son tarihin 6 Eylül 2026 olduğunu duyurdu.

BAŞVURU İKİ AŞAMADA YAPILACAK

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti YTM'ye devredilen SASA fiziki payları için hak sahiplerinin belirlenen süre içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada pay sahiplerinin ellerinde bulunan fiziki pay senetlerini bir tutanak karşılığında SASA'ya teslim etmeleri gerekiyor.

İkinci aşamada ise şirketten alınacak teslim tutanağı ile birlikte başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi ve varsa veraset ilamı veya vekâletname ile YTM'ye başvuru yapılması gerekiyor.

SASA’DAN HAK SAHİPLERİNE SÜRE UYARISI

SASA, yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin olası hak kayıplarının önüne geçebilmek için başvurularını süresi içerisinde tamamlamalarının önem taşıdığını belirtti.

Başvuru ve ödeme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere YTM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği veya 0 312 292 90 45 numaralı telefondan bilgi alınabileceği bildirildi.

Başvurular için son tarih: 6 Eylül 2026.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.