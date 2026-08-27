Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. Ünlü & Co, bankacılık sektörüne yönelik yayımladığı raporda İş Bankası C hisseleri için hedef fiyatını aşağı yönlü revize etti.

Ünlü & Co, ISCTR için daha önce 19,40 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 18,30 TL'ye düşürdü. Aracı kurum, hisse için “Al” tavsiyesini ise korudu.

ISCTR İÇİN YÜZDE 43'LÜK PRİM POTANSİYELİ

27 Ağustos 2026 tarihli değerlendirmede İş Bankası C hisselerinin son fiyatı 12,79 TL olarak baz alındı. Yeni hedef fiyat olan 18,30 TL, mevcut fiyata göre yüzde 43,08 prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Tarih Ünlü & Co 18,30 TL 12,79 TL Al %43,08 27 Ağustos 2026

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