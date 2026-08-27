Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılan bildirime göre, Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan SVGYO paylarında 25 Ağustos 2026 tarihinde alım ve satım işlemleri gerçekleştirildi.

SVGYO'DA 35,51 MİLYON NOMİNAL PAY ALINDI

Söz konusu fonlar tarafından 25 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 35.510.000 nominal pay alımı, 620.206 nominal pay satışı gerçekleştirildi.

İşlemlerin ardından Tera Portföy'ün yönettiği fonların SVGYO sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 8,071972'den yüzde 11,293559'a yükseldi.

Böylece Tera Portföy'ün SVGYO'daki toplam pay oranı yüzde 3,22 puan artış gösterdi.

İŞLEM YAPAN FONLAR

Pay alım ve satım işlemleri, Tera Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DOH), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (T3B), Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV) ve Tera Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (THF) portföylerinde gerçekleştirildi.

Söz konusu işlemler sonucunda Tera Portföy'ün SVGYO sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 11,293559'a ulaşmış oldu.

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