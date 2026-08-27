Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 27 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle temettü hak kullanım işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

MKK'nın açıklamasına göre, Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar tamamlandı. Buna göre Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) ve TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) tarafından gerçekleştirilen nakit temettü ödemeleri 27 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı.

ENERY VE TGSAS TEMETTÜ DETAYLARI

Her iki şirketin de temettü hak kullanım tarihi 25 Ağustos 2026 olarak gerçekleşti.

Şirket Hisse Kodu Brüt Temettü Net Temettü Hak Kullanım Tarihi Enerya Enerji A.Ş. ENERY 0,0166666 TL 0,0141666 TL 25 Ağustos 2026 TGS Dış Ticaret A.Ş. TGSAS 0,30 TL 0,255 TL 25 Ağustos 2026 *

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