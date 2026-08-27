Borsa İstanbul pay piyasasında kurumsal fonların hareketliliği sürüyor.

27 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre şirket, yönetimi altındaki 5 ayrı serbest fon üzerinden ANELE paylarında yeni bir alım hamlesine imza attı.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu beş farklı serbest fon (DOH, T3B, TLY, TMV ve THF) üzerinden 25 Ağustos 2026 tarihinde 374.637 nominal TL (374.637 adet) ANELE payı satın alındı.

Bu alım işleminin ardından Tera Portföy fonlarının Anel Elektrik sermayesi içindeki toplam pay oranı yüzde 32,948910 seviyesinden yüzde 33,090282’ye yükseldi.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA BİLDİRİM YAPILDI

Yapılan KAP açıklamasında, söz konusu bildirimin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Tebliğin 12. maddesinin (b) bendi gereğince; bir kurucuya ait yatırım fonlarının ihraççı sermayesindeki doğrudan veya dolaylı payının yüzde 33 gibi kritik eşiklere ulaşması durumunda kurucu tarafından KAP bildirimi yapılması zorunluluğu bulunuyor.

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