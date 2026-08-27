Tera Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki iki serbest fon, gerçekleştirdikleri net alımlarla şirket sermayesindeki toplam pay oranını yüzde 5 eşiğinin üzerine çıkardı.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre; kurucusu ve yöneticisi olduğu Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) ve Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fonu (T3B) üzerinden 25 Ağustos 2026 tarihinde ISVEA paylarında işlem yapıldı.

Günün işlem detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Toplam Alınan Pay: 2.305.967 nominal

• Toplam Satılan Pay: 500.002 nominal

• Net Alınan Pay: 1.805.965 nominal

SERMAYE PAYI YÜZDE 5,57'YE ULAŞTI

Gerçekleştirilen net alım hamlesi öncesinde söz konusu iki fonun portföyünde toplam 13.815.446 TL nominal tutarda ISVEA payı bulunuyordu. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte bu tutar 15.621.411 TL nominal seviyesine ulaştı.

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