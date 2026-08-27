Yaşanan erişim problemi nedeniyle havale, EFT, FAST transferleri ve fatura ödemeleri gibi temel finansal işlemlerde aksamalar meydana geldi.

Sosyal medyada kullanıcıların yaşadığı mağduriyeti dile getirmesinin ardından gözler DenizBank’tan gelen açıklamaya çevrildi.

"SİSTEMLERİMİZDE YOĞUNLUK YAŞANMAKTADIR"

Banka, sosyal medya hesabı X ve resmi bilgilendirme kanalları üzerinden yayımladığı kamuoyuna duyuru metniyle erişim sorununun nedenini açıkladı. Banka yönetimi tarafından paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterilerimiz, Sistemlerimizde meydana gelen yoğunluk nedeniyle hizmetlerimizde ara ara aksaklıklar yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yaşanan kesintiden dolayı özür diliyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz."

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Kesintinin kısmi olarak devam ettiği bu süreçte uzmanlar ve banka yetkilileri kullanıcılara şu adımları öneriyor:

• Mobil Uygulamayı Güncelleyin: MobilDeniz uygulamasının son sürümüne sahip olup olmadığınızı denetleyin.

• İşlem İçin Bekleyin: Kesintinin ana nedeni banka sistemlerindeki anlık yoğunluk olduğu için işlemleri kademeli olarak ve sistem yükünün hafiflemesini bekleyerek tekrar denemek gerekebilir.