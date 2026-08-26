Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri belli oldu. AA Finans'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 büyümesi beklenirken, 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 3 olarak hesaplandı.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 2,80 BÜYÜME BEKLENİYOR

AA Finans'ın 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 11 ekonomist, Türkiye ekonomisinin nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,80 büyüyeceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin ikinci çeyreğe yönelik tahminleri yüzde 2,20 ile yüzde 3 arasında değişti.

Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyümüştü. Anket medyanının gerçekleşmesi halinde ikinci çeyrekte yıllık büyüme oranı ilk çeyreğin 0,3 puan üzerinde gerçekleşmiş olacak.

2026 YILI İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3

Ankette ekonomistlerin yalnızca ikinci çeyreğe değil, 2026 yılının tamamına ilişkin beklentileri de alındı.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 3 olarak gerçekleşti. Yılın tamamına ilişkin tahminler yüzde 2,50 ile yüzde 3,50 arasında sıralandı.

Buna göre en düşük büyüme beklentisi yüzde 2,50, en yüksek beklenti ise yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

2027 İÇİN YÜZDE 4 TAHMİNİ

Ekonomistlerin orta vadeli beklentilerinde ise büyümenin hız kazanacağı öngörüsü öne çıktı.

Ankete katılan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 4 olarak hesaplandı. Böylece beklentiler, 2026 için öngörülen yüzde 3'lük büyümenin ardından gelecek yıl ekonomik aktivitenin daha güçlü bir görünüm sergileyebileceğine işaret etti.

Piyasaların gözü şimdi 31 Ağustos'ta TÜİK tarafından açıklanacak ikinci çeyrek GSYH verilerine çevrildi. Açıklanacak rakam, ekonominin yılın ilk yarısındaki büyüme performansının seyrini ortaya koyacak.