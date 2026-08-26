Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektöründeki uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzenlemeyle özellikle yüksek komisyon oranları ve farklı hizmet kalemleri altında işletmelerden tahsil edilen bedeller nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

YEMEK KARTLARINDA KOMİSYON SINIRI YÜZDE 6

Yapılan düzenlemeye göre yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirlerden alabileceği komisyon oranı en fazla yüzde 6 olacak. Böylece üye iş yerlerine uygulanabilecek komisyon için üst sınır belirlenmiş oldu.

Düzenleme yalnızca doğrudan komisyon oranlarını kapsamıyor. Yemek kartı şirketlerinin yüzde 6'lık komisyona ek olarak uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım veya depozito gibi farklı isimler altında ilave ücret talep etmesine de izin verilmeyecek.

Bakanlık bu uygulamayla komisyon üst sınırının farklı ücret kalemleri üzerinden aşılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

SEKTÖRDEKİ 6 KURULUŞ İNCELEMEYE ALINDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yemek kartı sektörünün büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun incelemeye alındığını açıkladı.

Bakanlığa iletilen başvuruların yalnızca komisyon oranlarının yüksekliğiyle ilgili olmadığını belirten Bolat, komisyon ve diğer hizmet bedellerinin işletmelere açık ve anlaşılır şekilde gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni uygulamada ücretlendirme koşullarının şeffaf olması ve işletmelerin hangi hizmet karşılığında ne kadar ödeme yaptığını açık şekilde görebilmesi esas alınacak.

YEMEK SİPARİŞİ PLATFORMLARINDA DURUM FARKLI

Çevrim içi yemek sipariş platformlarının aldığı komisyonlar için ise yemek kartlarında olduğu gibi tek bir üst sınır getirilmesi planlanmıyor.

Bolat, tüm yemek siparişi hizmeti sunan elektronik ticaret pazar yerlerine aynı komisyon sınırının uygulanmasının fiyat oluşumuna doğrudan müdahale anlamına gelebileceğine dikkat çekti.

Platformların sunduğu hizmetler ve maliyet yapılarının farklılaşabildiğini belirten Bolat, iş yerinin ölçeği, sipariş hacmi ve alınan hizmetin kapsamının da komisyon oranlarında farklılıklara neden olabileceğini kaydetti. Bu nedenle bütün platformlara tek tip komisyon sınırı uygulanmasının piyasanın işleyişi açısından öngörülmeyen sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

İŞLETMELER KAMPANYAYA ZORLANAMAYACAK

Düzenlemelerde işletmelerin kampanya ve ek hizmetlere katılımıyla ilgili kurallar da öne çıkıyor. Satıcıya herhangi bir ek hizmet sunulmadığı halde yalnızca kampanyaya katıldığı gerekçesiyle ayrıca ücret talep edilemeyecek.

İşletmeler ek hizmet, kampanya, indirim veya reklam faaliyetlerine katılmaya da zorlanamayacak. Kampanyalı satışlarda alınacak komisyon ise müşterinin ödediği nihai fiyat üzerinden hesaplanacak.

Elektronik ticaret mevzuatı kapsamında platformların işletmelerden talep ettiği hizmet bedellerinin ve bu bedellerin hangi koşullarda değişebileceğinin sözleşmelerde açık şekilde gösterilmesi gerekecek.

BAKANLIK DENETİMLERİ SÜRDÜRECEK

Ticaret Bakanlığı'nın yemek kartı sektöründe başlattığı incelemelerle birlikte komisyon, ek ücret ve şeffaflık uygulamaları yakından takip edilecek.

Yüzde 6'lık komisyon üst sınırı ve ek ücret yasağıyla özellikle yemek kartı kabul eden esnaf ve işletmelerin maliyetlerinin kontrol altında tutulması hedeflenirken, mevzuata aykırı uygulamalar da Bakanlığın denetiminde olacak.