Karakaş, mevcut asgari ücretin çalışanların geçim şartları karşısında yetersiz kaldığını belirterek, özellikle özel sektörde ara zam yapılmamasının çalışanlar arasında ciddi tepkiye yol açtığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 50 ZAM GÜNDEMDE

Karakaş, geçen yıl gerçekleşen enflasyonun altında kalan ücret artışının bu yıl telafi edilebileceğini belirtti.

Ankara'da konuşulan kulis bilgilerine göre, seçimin Kasım 2027'de yapılması halinde Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılabileceği iddia edildi.

Karakaş, bu değerlendirmenin kesinleşmiş bir karar olmadığını, yalnızca Ankara kulislerinde konuşulan senaryolar olduğunu vurguladı.

MASADA İKİ FARKLI FORMÜL VAR

Karakaş'ın aktardığına göre yüzde 50'lik artış için iki farklı formül üzerinde duruluyor.

İlk senaryoda asgari ücrete Ocak ayında tek seferde yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.

İkinci senaryoda ise Ocak ayında yüzde 30 zam, Temmuz ayında ise yüzde 20 veya daha yüksek bir ara zam yapılması ve toplam artışın yüzde 50'nin üzerine çıkarılması değerlendiriliyor.

Karakaş, nihai kararın hükümet tarafından verileceğini belirterek, söz konusu rakamların şu aşamada yalnızca kulis bilgisi olduğunu ifade etti.

AÇLIK SINIRI DA GÜNDEMDE

Karakaş, mevcut asgari ücretin 28 bin TL civarında bulunduğunu ve açlık sınırının ise 37 bin TL'yi aştığını belirtti.

Ocak ayına gelindiğinde asgari ücretin açlık sınırının altında kalmamasının önemli olduğunu söyleyen Karakaş, bu seviyeye yaklaşılması için yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılmasının gerekli olabileceğini savundu.

Öte yandan asgari ücret zammına ilişkin henüz hükümet tarafından açıklanmış kesinleşmiş bir oran bulunmuyor. Karakaş'ın değerlendirmeleri, önümüzdeki dönemde gündeme gelebilecek olası zam senaryolarına ilişkin kulis bilgisi niteliğinde.