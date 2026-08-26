Borsa İstanbul'da teknik göstergeleri güçlenen hisseler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

Analizde yalnızca toplam teknik puan değil, indikatörlerin birbiriyle uyumu da dikkat çekiyor.

AKFEN GYO ZİRVEDE, İLK 3 HİSSEDE KUSURSUZ SİNYAL UYUMU

Teknik skor listesinin başında 45 puanla Akfen GYO (AKFGY) yer alıyor. Şirketin tüm ana göstergeleri ve hareketli ortalamaları istisnasız "AL" sinyali üretiyor.

Zirveyi takip eden Hatsan Gemi (HATSN) 42 puan, Platform Turizm (PLTUR) ise 38,5 puan ile listede konumlanıyor.

İlk üç sıradaki hissenin ortak özelliği, izlenen teknik göstergelerin tamamında hiç "SAT" sinyalinin bulunmaması ve tam bir sinyal uyumu sergilemeleri.

TEKNİK ANALİZ PUANLAMASINDA ÖNE ÇIKAN 10 HİSSE

Borsa verilerine göre yapılan analizde sıralama ve hisse bazlı teknik görünümler şu şekilde detaylandı:

• Akfen GYO (AKFGY) – 45 Puan: CCI, RSI, Momentum, Stokastik, MACD ve 3 farklı hareketli ortalama göstergesinin tamamı AL yönünde.

• Hatsan Gemi (HATSN) – 42 Puan: İncelenen tüm göstergelerde fire vermeden tam AL sinyali hakim.

• Platform Turizm (PLTUR) – 38,5 Puan: Ana indikatörler ve hareketli ortalamaların tamamı pozitif görünümü destekliyor.

• Atakey Patates (ATAKP) – 35,25 Puan: Kısa vadeli ana göstergeler AL verirken, HO(20)/HO(50) kesişimi orta/uzun vadede SAT yönünde ayrışıyor.

• Çağdaş Cam (CGCAM) – 33,5 Puan: CCI, RSI, Momentum, Stokastik ve MACD göstergelerinin tamamı AL konumunda.

• Tek-Art Turizm (TEKTU) – 32,75 Puan: Tüm ana teknik indikatörlerde AL sinyali korunuyor.

• Oba Makarnacılık (OBAMS) – 32,5 Puan: 5 ana gösterge ile hareketli ortalamaların tümü yükseliş yönünü işaret ediyor.

• Tarkim Bitki Koruma (TARKM) – 32,25 Puan: RSI göstergesi SAT sinyali üretse de CCI, Momentum, Stokastik ve MACD AL konumunu sürdürüyor.

• Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM) – 31,75 Puan: Ana göstergeler ve ortalamalar bütünsel olarak AL yönünde.

• Oyak Çimento (OYAKC) – 29,75 Puan: İncelenen 6 ana teknik göstergenin tamamı AL sinyali veriyor.

KISA VADELİ TREND İÇİ ORTAK PAYDA

Listede yer alan şirketlerin genelinde MACD ve Fiyat/HO(5) göstergelerinin tamamının "AL" pozisyonunda olması, hisseler üzerindeki kısa vadeli yukarı yönlü momentumun ortak bir noktası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, sıralamayı yalnızca toplam puana bakarak okumak yerine; Atakey Patates veya Tarkim gibi bazı göstergeleri ayrışan hisselerde indikatör uyumunu ve risk dağılımını dikkatle takip etmenin önemini vurguluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 312 13.667.388.240,25 % 3.14 14:07 ISCTR 13.1 11.485.675.397,69 % 4.97 14:07 AKBNK 73.9 10.124.275.884,40 % 2.64 14:07 TUPRS 380.25 9.423.958.432,00 % 1.74 14:07 ASTOR 345.75 7.463.080.682,00 % 1.99 14:07 Tüm Hisseler

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