Küresel metal piyasalarında çinko fiyatları, fiziki arzın sıkılaşması ve spekülatif alımların etkisiyle yükselişini altıncı işlem gününe taşıdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) çinkonun tonu 3 bin 907 dolara ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Baz metallerde son dönemde arz tarafındaki gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Çinko piyasasında bölgesel arz sıkışıklığına ilişkin endişeler yükselişi desteklerken, yatırımcıların artan ilgisi fiyat hareketini hızlandırdı.

Çinko, LME'de ton başına 3 bin 907 dolara kadar yükseldi. Böylece metal yaklaşık 4 yılın zirvesine çıkarken yükseliş serisi de 6'ncı işlem gününe ulaştı.

ÇİNKO YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Son hareketle birlikte çinkonun yılbaşından bu yana değer kazancı yaklaşık yüzde 25'e ulaştı.

Fiyatların Haziran 2022'den bu yana görülmeyen seviyelere yükselmesinde fiziki piyasadaki arz koşulları öne çıktı. Bölgesel arzın sıkılaşması, kısa vadeli teslimata konu metal miktarına ilişkin endişeleri artırdı.

Spekülatif alımların güçlenmesi de çinkodaki yükseliş serisinin devam etmesine katkı sağladı.

FİZİKİ PİYASADA ARZ SIKIŞIKLIĞI

Çinko piyasasındaki sıkışıklığın önemli göstergelerinden biri spot ve vadeli fiyatlar arasındaki fark oldu.

Spot çinko ile üç ay vadeli kontrat arasındaki prim ton başına 132 dolara kadar yükseldi.

Spot fiyatların vadeli kontratların belirgin şekilde üzerinde işlem görmesi, piyasada kısa vadede teslim edilebilir çinko arzının sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Bu görünüm, çinko fiyatlarının son 6 işlem günündeki yükselişini destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

BAKIR 14 BİN 437 DOLARI GÖRDÜ

Diğer baz metallerde çinkoya kıyasla daha sınırlı fiyat hareketleri izlendi.

Londra Metal Borsası'nda bakır ton başına 14 bin 355 dolar civarında yatay seyrederken, gün içerisinde 14 bin 437 dolara kadar yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise bakır yüzde 0,6 değer kazanarak ton başına 108 bin 750 yuana çıktı.

BAZ METALLERDE SON DURUM

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle ton başına 3 bin 236 dolara geriledi.

Kurşun yüzde 0,2 değer kaybederek bin 902 dolardan işlem görürken, nikel yüzde 0,3 düşüşle 16 bin 990 dolara indi.

Kalay fiyatı da yüzde 0,2 gerileyerek ton başına 55 bin 750 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çinko piyasasında bundan sonraki süreçte fiziki arz koşulları ve spot-vadeli fiyat farkının seyri yakından takip edilecek.