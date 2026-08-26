Bakır fiyatları, Londra Metal Borsası'nda (LME) kullanılabilir stokların hızla azalmasıyla yükselişini sürdürdü. Üç ay vadeli bakır yüzde 0,49 değer kazanarak ton başına 14 bin 419,50 dolara ulaşırken, fiyatlar 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Küresel metal piyasalarında bakır yeniden öne çıktı. LME depolarındaki teslimata hazır bakır miktarında yaşanan sert düşüş, kısa vadeli arzın sıkışabileceği beklentisini güçlendirdi.

LME'de üç ay vadeli bakır TSİ 06.00 itibarıyla yüzde 0,49 yükselişle ton başına 14 bin 419,50 dolardan işlem gördü. Böylece bakır fiyatları yaklaşık 6 ayın zirvesine ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda da yükseliş görüldü. En çok işlem gören bakır kontratı yüzde 1,11 değer kazanarak ton başına 109 bin 360 yuana çıktı.

LME'DE BAKIR STOKLARI HIZLA AZALDI

Fiyatlardaki yükselişin arkasındaki önemli başlıklardan biri Londra Metal Borsası depolarındaki stokların azalması oldu.

Teslimata hazır bakır miktarı 11 bin 925 tonluk düşüşle 106 bin 950 tona geriledi. Stokların hızlı şekilde azalması, piyasada fiziksel bakır arzına ilişkin endişelerin güçlenmesine neden oldu.

ABD'nin rafine bakır ithalatına yönelik olası tarifeleri konusundaki belirsizlik de stok hareketlerinde etkili oluyor. Metalin LME depolarından ABD'ye yönelmesi, diğer bölgelerde kullanılabilir stokların daha hızlı azalmasına yol açıyor.

BAKIRDA ARZ SIKIŞIKLIĞI ENDİŞESİ

LME stoklarındaki sert hareketlerin yatırımcıların bakır piyasasına ilgisini de artırdığı belirtiliyor.

Hedge fonları dahil geleneksel olmayan piyasa katılımcılarının bakır işlemlerindeki etkinliğinin yükseldiği görülürken, kullanılabilir stokların düşük seviyelere gerilemesi kısa vadede arz sıkışıklığının devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Bu görünümle bakır, 29 Ocak'tan bu yana görülmeyen 14 bin 419,50 dolar seviyesine kadar yükseldi.

ŞANGHAY'DA BAKIR 109 BİN YUANI AŞTI

Bakırdaki yükseliş yalnızca Londra piyasasıyla sınırlı kalmadı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 1,11 artarak ton başına 109 bin 360 yuana ulaştı.

Londra ve Şanghay'daki eş zamanlı yükseliş, küresel bakır piyasasında arz görünümüne ilişkin fiyatlamaların güçlendiğini gösterdi.

BAZ METALLERDE SON DURUM

Diğer baz metallerde ise bakıra kıyasla daha sınırlı fiyat hareketleri görüldü.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,02, kurşun yüzde 0,03 ve kalay yüzde 0,22 yükseldi. Çinko yatay seyrederken nikel yüzde 0,01 geriledi.

Şanghay piyasasında ise baz metallerin tamamında yükseliş görüldü. Alüminyum yüzde 0,4, çinko yüzde 1,15, kurşun yüzde 0,4, nikel yüzde 0,1 ve kalay yüzde 0,39 değer kazandı.

Bakır piyasasında önümüzdeki dönemde LME stoklarının seyri ve ABD'nin rafine bakır ithalatına yönelik olası tarife kararları fiyatların yönü açısından yakından izlenecek.