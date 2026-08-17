Bakır piyasasında yatırım fonlarının hamleleri dikkat çekiyor. Fiyatların rekor seviyelere yakın seyrettiği dönemde spekülatif yatırımcıların bakırdaki net uzun pozisyonu 5,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Stoklardaki hızlı azalma, arz tarafındaki gelişmeler ve yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu talep de bakır piyasasında yakından takip ediliyor.

17 Ağustos'ta yayımlanan Vadeli İşlemler Taahhütleri verilerine göre, 11 Ağustos'ta sona eren haftada bakırdaki net uzun pozisyon yüzde 4 artarak 80,9 bin kontrata yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 77,8 bin kontrat seviyesindeydi.

Fonların, bakır fiyatının haftalık bazda belirgin bir değişim göstermediği dönemde dahi alımlarını sürdürmesi dikkat çekti.

Piyasadaki pozisyon dağılımında ise her bir düşüş yönlü pozisyona karşı yaklaşık 6,4 yükseliş yönlü pozisyon bulunuyor. Bu oran aralık ve ocak aylarında 12'nin üzerine çıkmıştı.

BAKIR STOKLARI YÜZDE 46 AZALDI

Fonların ilgisinin arttığı dönemde bakır fiyatları da tarihi seviyelere yakın seyrediyor. Londra Metal Borsası'nda nakit bakır fiyatı 14 Ağustos'ta ton başına 14 bin 545 dolara kadar yükseldi.

ABD bakır vadeli işlemleri de ağustos ayında tarihi seviyeleri test ederken, yeni haftanın ilk işlemlerinde libre başına yaklaşık 6,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyatları destekleyen önemli unsurlardan biri ise stoklardaki azalma. Londra Metal Borsası depolarındaki bakır miktarı mayıs başındaki yaklaşık 401 bin tondan ağustos ortasında 215 bin ton civarına geriledi.

Böylece LME bakır stokları yaklaşık üç buçuk ayda yüzde 46 azaldı. Stokların önemli bölümünün teslimat için ayrılmış olması da kullanılabilir metal miktarına ilişkin endişeleri artırıyor.

ARZ TARAFINDAKİ GELİŞMELERE TEPKİ BÜYÜYOR

Bakır piyasasının yeni arz kesintilerine karşı hassasiyeti de artıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bakır ve kobalt konsantresi ihracatını durdurma kararı, Londra piyasasında fiyatların hızlı yükselmesine neden oldu.

Kongo'nun küresel bakır konsantresi ticaretindeki payı ilk fiyat tepkisinin düşündürdüğü kadar büyük olmasa da piyasadaki hareket, arz tarafındaki gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin güçlendiğini gösterdi.

ABD'ye yönelen metal akışı ve Çin'in ithalat talebi de fiziki piyasadaki dengeler açısından izleniyor.

YAPAY ZEKA BAKIR TALEBİNİ DESTEKLİYOR

Bakırın uzun vadeli talep görünümünde yapay zeka yatırımları öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.

Yeni veri merkezlerinin elektrik altyapısı, soğutma sistemleri, şebeke bağlantıları ve enerji dağıtım sistemleri yüksek miktarda bakır kullanımını gerektiriyor. Veri merkezlerine elektrik sağlayacak üretim ve iletim altyapısına yapılan yatırımlar da bakır ihtiyacını artırıyor.

Elektrikli otomobiller, yenilenebilir enerji santralleri ve enerji depolama yatırımları da talebi destekleyen diğer alanlar arasında bulunuyor.

KALABALIK POZİSYONLAR RİSK DE YARATIYOR

Bakırda yükseliş yönlü pozisyonların 5,5 yılın zirvesine ulaşması güçlü beklentiye işaret ederken, aynı zamanda piyasa açısından bir risk oluşturuyor.

Fiyatları aşağı çekecek güçlü bir gelişme yaşanması halinde fonların eş zamanlı olarak pozisyon azaltması, bakır fiyatlarında sert hareketlere yol açabilir.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde Çin'in talebi, küresel stokların seyri, olası arz kesintileri ve fonların pozisyonlarındaki değişim bakır piyasasının yönü açısından öne çıkan göstergeler olacak.

ALTINDAN SONRA YATIRIMCININ GÖZÜ BAKIRA ÇEVRİLDİ

Bakırdaki hareket, yatırımcıların altındaki pozisyonlarını da artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Altındaki net uzun pozisyon yüzde 7 artarak 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, bakırdaki net uzun pozisyonun 5,5 yılın zirvesine ulaşması iki metalde de yükseliş yönlü beklentilerin güçlendiğini gösteriyor.

Ancak iki metalin hikayesi farklılaşıyor. Altın daha çok faiz beklentileri, doların seyri ve güvenli liman talebinden destek bulurken; bakırda yapay zeka yatırımları, elektrik altyapısı, Çin talebi ve küresel arz sıkışıklığı öne çıkıyor. Bakırın enerji dönüşümü ve veri merkezi yatırımlarındaki kritik rolü de son dönemde yatırımcı ilgisini artıran başlıklardan biri