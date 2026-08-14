Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) resmi internet sitesinde yayımlanan düzenlemeyle birlikte, üniversitelerine geri dönmek isteyen öğrencilerin izleyeceği yol haritası netleşti.

Düzenlemeden yararlanarak yeniden üniversiteli olmak isteyen adaylar, 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı elde ettikleri yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulunabilecekler.

Başvurusu onaylanan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ders başı yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler.

KAPSAM GENİŞ: KAZANDIĞI HALDE KAYIT YAPTIRMAYANLAR DA DAHİL

Açıklanan esaslara göre üniversite affı son derece geniş bir öğrenci kitlesini kapsıyor:

• Eğitim Kademeleri: Hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere; ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlarından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmiş öğrenciler aftan yararlanabilecek.

• Kayıt Yaptırmayanlar: Bir yükseköğretim programını kazanmış olmasına rağmen zamanında gidip kayıt yaptırmamış olan adaylar da 9 Aralık'a kadar başvurmaları durumunda haklarından faydalanabilecek.

GEÇMİŞ YILLARA AİT HARÇ ÖDENMEYECEK

Öğrencileri mali açıdan koruyan önemli bir detay da düzenlemede yer aldı. Aftan faydalanacak öğrencilerden kayıt tarihlerinden önceki yıllara ait hiçbir katkı payı veya öğrenim ücreti talep edilmeyecek.

Öğrencilere yalnızca, eğitime başlayacakları 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin cari öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.