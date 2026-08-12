Türkiye'de gıda sektörüne yönelik dikkat çeken bir yatırım için hazırlıklar başladı. Meksika merkezli Grupo Bimbo bünyesinde faaliyet gösteren Bimbo QSR, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki yeni fabrika kurmak üzere arsa satın aldı. Yeni tesislerde başta McDonald's restoranlarında kullanılan hamburger ekmeklerinin üretilmesi, üretimin hem Türkiye pazarına sunulması hem de farklı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.

MEKSİKALI GIDA DEVİ KANDIRA'DA İKİ FABRİKA KURACAK

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun süredir devam eden hukuki ve altyapı süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni yatırımlar hız kazandı.

Özgür Kocaeli'de yer alan ve Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, İstanbul'da halihazırda tesisi bulunan Bimbo QSR, Kandıra Gıda İhtisas OSB sınırları içerisinde iki yeni fabrika yatırımı için arsa satın aldı.

Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, şirketin bölgede yatırım yapacağını açıklarken, iki tesisin temellerinin önümüzdeki aylarda atılması planlanıyor.

MCDONALD'S HAMBURGER EKMEKLERİ ÜRETİLECEK

Yeni fabrikaların öne çıkan üretim kalemlerinden biri hamburger ekmeği olacak.

Bimbo QSR'ın Kandıra'daki tesislerinde, Türkiye ve yurt dışındaki McDonald's restoranlarında kullanılan hamburger ekmeklerinin üretilmesi planlanıyor. Bunun yanında tesislerde farklı ürünlerin de üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kandıra'da üretilecek hamburger ekmeklerinin Türkiye'deki restoranlara tedarik edilmesinin yanı sıra farklı ülkelere ihraç edilmesi de planlar arasında bulunuyor.

Böylece iki fabrikanın yalnızca iç pazara değil, yurt dışındaki fast-food operasyonlarına da üretim yapması hedefleniyor.

ARKASINDA 22 MİLYAR DOLARLIK DÜNYA DEVİ VAR

Kandıra'ya yatırım yapmaya hazırlanan Bimbo QSR, 1945 yılında kurulan Meksika merkezli Grupo Bimbo bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Dünyanın en büyük fırıncılık şirketleri arasında yer alan Grupo Bimbo'nun 96 ülkede varlığı bulunuyor. Şirket bunların 39'unda doğrudan faaliyet gösterirken, 57 ülkeye stratejik ortaklıklar aracılığıyla ulaşıyor.

Grubun 4 kıtaya yayılan operasyonlarında 251 üretim tesisi, 1.600'den fazla satış merkezi ve 152 binden fazla çalışan bulunuyor.

Yıllık satış hacmi 22 milyar doların üzerinde olan şirket, 100'den fazla marka altında 9 binden fazla ürün çeşidi sunuyor.

KANDIRA GIDA İHTİSAS OSB'DE 58 YATIRIMCI

Yeni yatırımın gerçekleştirileceği Kandıra Gıda İhtisas OSB toplam 105 parselden oluşuyor. Bölgede 58 yatırımcıya ait alan bulunuyor.

OSB'de üretime geçen ilk tesis, 2023 yılında faaliyete başlayan ve büyük fast-food markalarına sos üreten Ülker grubu iştiraki Nesos oldu.

Bölgedeki su, elektrik ve doğalgaz altyapısının tamamlanmasıyla yatırımcıların karşılaştığı önemli altyapı engellerinin de aşıldığı belirtildi.

KANDIRA'DAN YURT DIŞINA DA GÖNDERİLECEK

Bimbo QSR'ın iki yeni fabrikasının faaliyete geçmesiyle Kandıra'nın gıda üretimindeki rolünün güçlenmesi bekleniyor.

Tesislerin temel üretim kalemlerinden biri McDonald's restoranlarında kullanılan hamburger ekmekleri olacak. Üretimin Türkiye'deki restoranların ihtiyacını karşılamasının yanı sıra farklı ülkelere ihracatının yapılması da planlanıyor.

Yatırımın hayata geçirilmesiyle 22 milyar doların üzerinde yıllık satış hacmine sahip Grupo Bimbo'nun Türkiye'deki üretim kapasitesine iki yeni tesis daha eklenmiş olacak.