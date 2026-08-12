HSBC, ASELS için hedef fiyatını ise 450 TL olarak belirledi.

ASELS hisseleri 12 Ağustos 2026 itibarıyla 374 TL seviyesinde bulunurken, HSBC'nin 450 TL'lik hedef fiyatı mevcut fiyata göre yaklaşık %20,32 prim potansiyeline işaret ediyor.

Kurum Tavsiye Hedef fiyat Son fiyat Prim potansiyeli HSBC Al 450 TL 374 TL %20,32

HSBC'nin ASELS için tavsiye değişikliği 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. Böylece kurum, Aselsan hisseleri için beklentisini yukarı yönlü revize etmiş oldu.

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