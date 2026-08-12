Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), 12 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle akreditasyon sürecine ilişkin yeni açıklamada bulundu.

Şirket, bir gün önce yaptığı özel durum açıklamasında AB-0607-T numaralı akreditasyonunun Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 10 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla geri çekildiğini duyurmuştu. BETAE, söz konusu karara karşı ilgili mevzuat kapsamında itiraz sürecinin başlatılacağını açıklamıştı.

Bugünkü açıklamada ise şirketin üretim ve teslimat faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

BETAE, itiraz süreci sonuçlanıncaya kadar akredite sertifikasyon gerektiren ürünlere ilişkin hizmetlerin yetkili bağımsız kuruluşlardan temin edileceğini bildirdi.

Şirket, konuyla ilgili önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini açıkladı.

Beta hisseleri TSI 14.38 itibarıyla yüzde 1,062 lık düşüş işle 103 Tl’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 15 prim yaptı.

BETAE hisseleri TSI 14.38 itibarıyla yüzde 1,062 lık düşüş işle 103 Tl’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 15 prim yaptı.

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