Borsa İstanbul’da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü işlemler devam ederken, İş Yatırım’ın saat 15.30 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu.

Aracı kurum dağılımına göre İş Yatırım, söz konusu saatte 3 milyar 739,5 milyon TL net satış tarafında yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım’ın alım tarafında SASA ilk sırada yer aldı. Kurum, SASA’da 16 milyon 890 bin 636 lot net alım gerçekleştirdi. SASA’nın toplam alımlardaki payı yüzde 9,74 oldu.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA 16.890.636 9,74 2,368 ADESE 12.510.068 7,22 0,882 YNIBY 7.943.327 4,58 0,183 PPIFV 4.268.265 2,46 0,09 AEFES 4.130.787 2,38 19,429

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA ISCTR ÖNE ÇIKTI

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet ISCTR -18.265.076 6,90 12,34 TSPOR -10.746.252 4,06 0,998 CWENE -9.247.903 3,50 42,696 AKSEN -8.046.208 3,04 80,557 EREGL -7.117.807 2,69 37,025

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