Borsada İş Yatırım satışa geçti. En çok alım-satım yaptığı hisseler belli oldu. En fazla alım yaptığı hisse SASA olurken, en fazla satış yaptığı ISCTR oldu.
Borsa İstanbul’da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü işlemler devam ederken, İş Yatırım’ın saat 15.30 itibarıyla gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri belli oldu.
Aracı kurum dağılımına göre İş Yatırım, söz konusu saatte 3 milyar 739,5 milyon TL net satış tarafında yer aldı.
İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
İş Yatırım’ın alım tarafında SASA ilk sırada yer aldı. Kurum, SASA’da 16 milyon 890 bin 636 lot net alım gerçekleştirdi. SASA’nın toplam alımlardaki payı yüzde 9,74 oldu.
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|16.890.636
|9,74
|2,368
|ADESE
|12.510.068
|7,22
|0,882
|YNIBY
|7.943.327
|4,58
|0,183
|PPIFV
|4.268.265
|2,46
|0,09
|AEFES
|4.130.787
|2,38
|19,429
Kaynak: ForInvest
SATIŞ TARAFINDA ISCTR ÖNE ÇIKTI
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|ISCTR
|-18.265.076
|6,90
|12,34
|TSPOR
|-10.746.252
|4,06
|0,998
|CWENE
|-9.247.903
|3,50
|42,696
|AKSEN
|-8.046.208
|3,04
|80,557
|EREGL
|-7.117.807
|2,69
|37,025
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