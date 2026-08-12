12 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre Bank of America Corporation'ın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International, Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (FORMET) hisselerinde dikkat çeken bir alım-satım trafiğine imza attı.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİNİN FİNANSAL DETAYLARI

11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar KAP bildiriminde şu şekilde yer aldı:

• İşlem Fiyatı: 1,69 TL

• Alış Tutar: 8.773.775 adet (nominal)

• Satış Tutarı: 5.919.655 adet (nominal)

• Net Alınan Pay: 2.854.120 adet

Gün sonunda gerçekleşen net alımlar, kurumun şirket sermayesindeki dolaylı payını önemli bir eşiğin üzerine taşıdı.

BOFA'NIN OY HAKKI ORANI YÜZDE 5,121'E YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen net alım hamlesinin ardından Bank of America Corporation’ın, Merrill Lynch International vasıtasıyla Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. sermayesindeki dolaylı payı ve oy hakları oranı yüzde 5,121 seviyesine ulaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereğince, halka açık şirketlerde bir yatırımcının pay veya oy hakkı oranının yüzde 5 sınırını aşması, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden özel durum açıklaması yapılmasını zorunlu kılıyor.

BofA'nın bu hamlesi, şirkete yönelik kurumsal yatırımcı ilgisini göstermesi açısından piyasada dikkatle takip ediliyor.

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