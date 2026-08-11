11 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre BofA, iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemler sonucunda Formet Metal’deki dolaylı pay oranını kritik yüzde 5 eşiğinin altına düşürdü.

Bildirim detaylarına göre BofA'nın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu Merrill Lynch International, 10 Ağustos 2026 tarihinde FORMET paylarında hem alım hem de satış yönlü yoğun bir seans geçirdi:

• Alış İşlemleri: 1,75 – 1,76 TL fiyat aralığından 9.804.385 TL nominal tutarlı alım yapıldı.

• Satış İşlemleri: Yine 1,75 – 1,76 TL fiyat aralığından 14.611.932 TL nominal tutarlı satış gerçekleştirildi.

• Net Satış: Gün sonunda yapılan işlemler neticesinde toplam 4.807.547 adet net pay satışı kaydedildi.

Gerçekleştirilen bu net satış hamlesinin ardından, Bank of America Corporation’ın Merrill Lynch International vasıtasıyla Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. sermayesindeki dolaylı pay ve oy hakkı oranı yüzde 5'in altına inerek yüzde 4,871 seviyesine geriledi.

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