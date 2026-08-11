Şirketin 2026/6 döneminde satışları 264,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 348,3 milyon TL olan satışlar, yıllık bazda yüzde 24 azaldı.

Buna karşın şirketin brüt kârı önemli ölçüde yükseldi. 2025 yılının ilk 6 ayında 33,8 milyon TL olan brüt kâr, 2026'nın aynı döneminde 65,96 milyon TL'ye çıkarak yüzde 95 arttı.

FAVÖK NEGATİFE DÖNDÜ

Finansal sonuçlarda en dikkat çekici gelişmelerden biri FAVÖK tarafında yaşandı. Şirket, geçen yılın ilk 6 ayında 66 milyon TL FAVÖK açıklarken, 2026'nın ilk 6 ayında 59,8 milyon TL negatif FAVÖK kaydetti.

Net dönem zararı da belirgin şekilde arttı. Şirketin 2025 yılının ilk 6 ayında 67,4 milyon TL olan net zararı, 2026'nın ilk yarısında 362,2 milyon TL'ye yükseldi.

Böylece net dönem zararı yıllık bazda yaklaşık yüzde 438 arttı.

TOPLAM VARLIKLAR GERİLEDİ

Şirketin toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğindeki 2,25 milyar TL seviyesinden ikinci çeyrek sonunda 2,21 milyar TL'ye geriledi.

Dönen varlıklar 1,24 milyar TL, duran varlıklar ise 971 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Özkaynaklar da çeyreklik bazda yüzde 4 düşüşle 1,84 milyar TL oldu.

Net borç tarafında ise şirketin 2026/6 dönemindeki net borcu 202,3 milyon TL olarak kaydedildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.