Gaziantep'te özellikle taze “ben” olarak tabir edilen ilk mahsul Antep fıstığı, kuruyemiş ve baharatçılarda satışa sunulmaya başladı. İlk ürünlerin yüksek fiyatına rağmen vatandaşların fıstığa ilgisinin yoğun olduğu belirtildi.

FİYATIN 500 TL'YE DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Taze Antep fıstığı satan Elif Derbent, sezonun ilk ürünlerinin geçen yıllarda olduğu gibi yüksek fiyatla piyasaya çıktığını belirtti. Derbent, ilerleyen haftalarda ürün miktarının artmasıyla birlikte fiyatların 500 TL seviyelerine kadar gerilemesini beklediklerini söyledi.

Derbent, “Şu anda fiyatlarımız bin TL ila bin 200 TL olarak devam ediyor. Geçen yıl da bu fiyatlardaydı fakat ilerleyen haftalarda 500 TL bandına kadar düşmüştü. Bu sene de aynı şekilde 500 TL'ye kadar düşmesini bekliyoruz” dedi.

VATANDAŞIN İLGİSİ YOĞUN

İlk mahsulün tezgahlara çıkmasını haftalardır bekleyen vatandaşların fiyatlara rağmen Antep fıstığına yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Derbent, özellikle şehir dışından da sipariş aldıklarını belirterek, Gaziantep'ten Türkiye'nin farklı bölgelerine ve yurt dışına Antep fıstığı gönderdiklerini söyledi.

“FİYATI NE OLURSA OLSUN ALIYORUM”

Gaziantep'e gelen vatandaşlardan Serpil Ceyhan ise Antep fıstığı ve yöresel ürünleri her ziyaretinde aldığını belirtti.

Ceyhan, fıstığın yanı sıra salça ve baharat da aldığını ifade ederek, “Antep fıstığı için değer” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonun ilk ürünlerinin tezgahlara çıkmasıyla birlikte Antep fıstığında fiyatların önümüzdeki haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, piyasadaki ürün arzının artmasıyla fiyatların 500 TL bandına kadar gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: İHA