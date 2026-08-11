ASUZU'nun 2026 yılı ilk yarısında satışları 16,2 milyar TL seviyesine yükseldi. Şirket, 2025'in aynı döneminde 13,04 milyar TL satış gerçekleştirmişti. Böylece satış gelirleri yıllık bazda yüzde 24 arttı.

Buna karşın şirketin kârlılık tarafında zayıflama görüldü. 2026/6 döneminde brüt kâr 1,48 milyar TL olurken, geçen yılın aynı dönemindeki 1,82 milyar TL'ye göre yüzde 19 geriledi.

FAVÖK NEGATİFE DÖNDÜ

Şirketin operasyonel performansında da dikkat çekici bir değişim yaşandı. Anadolu Isuzu'nun FAVÖK'ü 2025'in ilk 6 ayında 838,4 milyon TL seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 27,7 milyon TL negatif olarak gerçekleşti.

Net dönem kârında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Şirket geçen yılın ilk yarısında 376,4 milyon TL net kâr açıklarken, 2026'nın ilk 6 ayında 812,8 milyon TL net zarar yazdı.

NET BORÇ YÜZDE 27 ARTTI

Bilanço tarafında ise şirketin toplam varlıkları 2026'nın ilk çeyreğine göre yüzde 2 gerileyerek 47,44 milyar TL oldu.

ASUZU'nun net borcu ise aynı dönemde yüzde 27 artışla 13,42 milyar TL'ye yükseldi. Özkaynaklar yüzde 9 gerileyerek 15,47 milyar TL seviyesine indi.

HİSSEDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Anadolu Isuzu hissesi 11 Ağustos 2026 itibarıyla 50,40 TL seviyesinde bulunuyor. Hissenin bilanço dönemindeki en yüksek fiyatı 70,21 TL olurken, 30 Temmuz'da 50,15 TL ile dönem içindeki en düşük seviyesini gördü.

Bilanço verileri, şirketin satış gelirlerinde büyüme kaydetmesine karşın brüt kâr, FAVÖK ve net kârlılık tarafında belirgin bir bozulma yaşandığına işaret ediyor.

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