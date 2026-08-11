Gerçekleştirilen son para girişi taramasında, fiyatı ağırlıklı ortalamasının üzerinde seyreden ve işlem adedi belirgin şekilde sıçrayan 10 hisse öne çıktı.

Söz konusu hisseler arasında yer alan F-M İzmit Piston (FMIZP) işlem adedini yaklaşık 11 katına (yüzde 1.088,59) çıkararak listenin zirvesine yerleşti. CUSAN, MARMR, KRGYO ve KRPLS gibi hisselerde ise günlük fiyat artışları yüzde 8 seviyesini astı.

HACİM HAREKETLİLİĞİ TEK BİR SEKTÖRLE SINIRLI KALMADI

Veriler, para akışının tek bir sektöre sıkışmayıp sanayi, perakende, gayrimenkul, gıda ve ambalaj gibi geniş bir yelpazeye dağıldığını gösteriyor.

Öne çıkan şirketlerdeki işlem adedi ve fiyat değişimlerinin detayları şu şekilde:

İşlem Hacminde Rekor Sıçrama Yapanlar



• FMIZP (F-M İzmit Piston): İşlem adedi 28 bin 583’ten 339 bin 735’e çıkarak yüzde 1.088,59 yükseldi. Hisse günü 296 TL'den tamamlarken ağırlıklı ortalama değişimi yüzde 5,47 oldu.

• BOSSA (Bossa): İşlem adedi 1,69 milyondan 16,58 milyona fırlayarak yüzde 883,46 artış kaydetti. Ağırlıklı ortalama değişimi ise yüzde 3,26 olarak gerçekleşti.

• CUSAN (Çuhadaroğlu Metal): Hem hacim hem fiyat tarafında güçlü performans sergiledi. İşlem adedi yüzde 778,30 artışla 4,42 milyona ulaşırken, ağırlıklı ortalama yüzde 8,45 yükseldi.

Yüksek Prim ve Dev Hacim Gösterenler



• MARMR (Marmara Holding): İşlem adedi yüzde 560,69 artarak 239,7 milyon adede ulaştı. Ağırlıklı ortalamadaki yüzde 8,68'lik primle listedeki en yüksek fiyat artışını kaydetti (Kapanış: 2,54 TL).

• BRYAT (Borusan Yatırım): İşlem adedinin yüzde 421,81 arttığı hissede kapanış 1.912 TL'ye yükseldi. Ağırlıklı ortalama değişimi yüzde 6,43 oldu.

Fiyat Değişimi Yüzde 8'i Aşan Diğer Hisseler



• KRPLS (Koroplast): Ağırlıklı ortalama değişimi yüzde 8,56 (İşlem adedi artışı: yüzde 290,91)

• KRGYO (Körfez GMYO): Ağırlıklı ortalama değişimi yüzde 8,40 (İşlem adedi artışı: yüzde 426,82)

• DURKN (Durukan Şekerleme): Ağırlıklı ortalama değişimi yüzde 8,34 (İşlem adedi artışı: yüzde 295,12)

Yükselen fiyatların katlanan işlem hacimleriyle desteklenmesi, piyasadaki kurumsal veya güçlü bireysel alıcıların ilgili hisselere olan ilgisini gösteren önemli bir teknik sinyal olarak değerlendiriliyor.

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