Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan bildirime göre şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kurulunun temettü dağıtım teklifi kabul edilerek karara bağlandı.

Genel kurulda onaylanan kâr payı dağıtım kararına göre ödeme detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Hisse Başına Brüt Temettü: 7,8201106 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 6,6470940 TL

• Son Ödeme Tarihi: En geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar

• Toplam Dağıtılacak Brüt Tutar: Yaklaşık 2,59 milyar TL

ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kâr payı ödemelerinin genel kurulun verdiği yetki ve şirketin nakit akış planlaması çerçevesinde 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi.

Kesinleşen hak kullanım tarihinin önümüzdeki dönemde ayrıca açıklanması bekleniyor.

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