Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan bildirimde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirkete iletilen sorguya istinaden özel durum açıklaması paylaşıldı.

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) tarafından yapılan bildirimde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat me Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi uyarınca değerlendirme yapıldığı, şirketin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumunun bulunmadığı ifade edildi.

344 MİLYON TL HACİM

EMPAE’nin günlük borsa grafiğinde saat 16:10 itibarıyla hissenin sergilediği yüksek volatilite ve tavan performansı net bir şekilde görülüyor.

Hisse günü yüzde 9,97'lik primle tavan fiyattan (81,05 TL) geçiriyor. Gün içi en yüksek seviye de 81,05 TL (tavan) olarak kaydedilirken, en düşük seviye ise 75,85 TL oldu.

Hissedeki hareketliliğe 344,18 milyon TL'lik yüksek bir işlem hacmi eşlik etti. EMPAE, haziran ayı başında 170,00 TL’nin üzerindeki zirve seviyelerini gördükten sonra temmuz ayı sonlarında 45,00 - 50,00 TL bandına kadar sert bir düzeltme yaşamıştı.

Dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yeniden yönünü yukarı çeviren hisse, haftalık bazda yüzde 41,73’ü aşan bir yükseliş grafiği yakalayarak 81,05 TL seviyesine ulaştı.

Borsa yönetiminin "olağan dışı hareket" yazısına şirketin verdiği "özel bir durum yok" yanıtı sonrası, hissedeki tavan serisinin ve yüksek oynaklığın önümüzdeki seanslarda nasıl şekilleneceği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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