Borsa İstanbul'da 10 Ağustos işlemleri devam ederken aracı kurumların alım-satım tercihleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alımı DAPGM hissesinde gerçekleşirken, satış tarafında TUPRS ilk sırada yer aldı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alımı DAPGM hissesinde gerçekleşti. Kurum, hissede 285 milyon 600 bin 124,55 TL net alım gerçekleştirirken işlemlerin alım tarafındaki payı yüzde 14,12 oldu. Ortalama maliyet ise 9,172 TL seviyesinde oluştu.

Kurumun en çok net alım yaptığı 5 hisse şöyle;

Hisse Net Alım Pay Maliyet DAPGM 285,60 milyon TL %14,12 9,172 TL CWENE 203,22 milyon TL %10,05 40,726 TL UFUK 159,21 milyon TL %7,87 1.714,989 TL EREGL 131,55 milyon TL %6,50 37,051 TL SASA 120,97 milyon TL %5,98 2,564 TL

İlk 5 hissedeki net alımların toplamı yaklaşık 900,55 milyon TL'ye ulaştı.

İŞ YATIRIM EN ÇOK TUPRS SATTI

Satış tarafında ise açık ara ilk sırada Tüpraş (TUPRS) yer aldı.

İş Yatırım'ın TUPRS'taki net satışı saat 15.00 itibarıyla 374 milyon 691 bin 98 TL olurken, satışlardaki payı yüzde 16,26 seviyesinde gerçekleşti. İşlemlerde ortalama maliyet 330,946 TL oldu.

Kurumun en çok net satış yaptığı 5 hisse ise şöyle sıralandı;

Hisse Net Satış Pay Maliyet TUPRS 374,69 milyon TL %16,26 330,946 TL KCHOL 179,47 milyon TL %7,79 203,181 TL TRALT 138,69 milyon TL %6,02 52,88 TL THYAO 106,43 milyon TL %4,62 304,674 TL BRSAN 85,32 milyon TL %3,70 622,784 TL

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