İş Yatırım, 10 Ağustos saat 15.00 itibarıyla 282,4 milyon TL net satış yaptı. DAPGM'de 285,6 milyon TL alım, TUPRS'ta 374,7 milyon TL satış öne çıktı.
Borsa İstanbul'da 10 Ağustos işlemleri devam ederken aracı kurumların alım-satım tercihleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alımı DAPGM hissesinde gerçekleşirken, satış tarafında TUPRS ilk sırada yer aldı.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en yüksek net alımı DAPGM hissesinde gerçekleşti. Kurum, hissede 285 milyon 600 bin 124,55 TL net alım gerçekleştirirken işlemlerin alım tarafındaki payı yüzde 14,12 oldu. Ortalama maliyet ise 9,172 TL seviyesinde oluştu.
Kurumun en çok net alım yaptığı 5 hisse şöyle;
|Hisse
|Net Alım
|Pay
|Maliyet
|DAPGM
|285,60 milyon TL
|%14,12
|9,172 TL
|CWENE
|203,22 milyon TL
|%10,05
|40,726 TL
|UFUK
|159,21 milyon TL
|%7,87
|1.714,989 TL
|EREGL
|131,55 milyon TL
|%6,50
|37,051 TL
|SASA
|120,97 milyon TL
|%5,98
|2,564 TL
İlk 5 hissedeki net alımların toplamı yaklaşık 900,55 milyon TL'ye ulaştı.
İŞ YATIRIM EN ÇOK TUPRS SATTI
Satış tarafında ise açık ara ilk sırada Tüpraş (TUPRS) yer aldı.
İş Yatırım'ın TUPRS'taki net satışı saat 15.00 itibarıyla 374 milyon 691 bin 98 TL olurken, satışlardaki payı yüzde 16,26 seviyesinde gerçekleşti. İşlemlerde ortalama maliyet 330,946 TL oldu.
Kurumun en çok net satış yaptığı 5 hisse ise şöyle sıralandı;
|Hisse
|Net Satış
|Pay
|Maliyet
|TUPRS
|374,69 milyon TL
|%16,26
|330,946 TL
|KCHOL
|179,47 milyon TL
|%7,79
|203,181 TL
|TRALT
|138,69 milyon TL
|%6,02
|52,88 TL
|THYAO
|106,43 milyon TL
|%4,62
|304,674 TL
|BRSAN
|85,32 milyon TL
|%3,70
|622,784 TL
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