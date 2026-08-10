Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), yatırımcıların beklediği %55 oranındaki bedelsiz sermaye artırımında takvimi açıkladı. SPK onayının ardından bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Şirketin 117 milyon TL olan sermayesi işlemle birlikte 181,35 milyon TL'ye yükselecek.

BEDELSİZ PAYLARIN TAMAMI KÂR PAYINDAN KARŞILANACAK

Sermayeye eklenecek 64 milyon 350 bin TL'nin tamamı 2025 yılı net dağıtılabilir dönem kârından karşılanacak ve mevcut ortaklara sahip oldukları paylar oranında bedelsiz pay olarak dağıtılacak.

Pay grupları açısından bakıldığında işlem görmeyen A Grubu paylara 11 milyon TL, Borsa İstanbul'da VSNMD koduyla işlem gören B Grubu paylara ise 53 milyon 350 bin TL nominal tutarlı yeni pay verilecek.

Her iki pay grubu için bedelsiz pay alma oranı %55 olacak.

VSNMD BEDELSİZ PAYLAR NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

Bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım başlangıç tarihi 11 Ağustos 2026 olurken, kayıt tarihi 12 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Yeni payların hak sahiplerinin hesaplarına geçeceği ödeme tarihi ise 13 Ağustos 2026 olacak.

Böylece bedelsiz sermaye artırımı takvimi şöyle oluştu;