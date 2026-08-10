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VSNMD'de %55 bedelsiz sermaye artırımı 11 Ağustos'ta başlayacak. Kayıt tarihi 12 Ağustos, payların hesaplara geçeceği tarih ise 13 Ağustos olarak açıklandı.

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), yatırımcıların beklediği %55 oranındaki bedelsiz sermaye artırımında takvimi açıkladı. SPK onayının ardından bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Şirketin 117 milyon TL olan sermayesi işlemle birlikte 181,35 milyon TL'ye yükselecek.

BEDELSİZ PAYLARIN TAMAMI KÂR PAYINDAN KARŞILANACAK

Sermayeye eklenecek 64 milyon 350 bin TL'nin tamamı 2025 yılı net dağıtılabilir dönem kârından karşılanacak ve mevcut ortaklara sahip oldukları paylar oranında bedelsiz pay olarak dağıtılacak.

Pay grupları açısından bakıldığında işlem görmeyen A Grubu paylara 11 milyon TL, Borsa İstanbul'da VSNMD koduyla işlem gören B Grubu paylara ise 53 milyon 350 bin TL nominal tutarlı yeni pay verilecek.

Her iki pay grubu için bedelsiz pay alma oranı %55 olacak.

VSNMD BEDELSİZ PAYLAR NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

Bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım başlangıç tarihi 11 Ağustos 2026 olurken, kayıt tarihi 12 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Yeni payların hak sahiplerinin hesaplarına geçeceği ödeme tarihi ise 13 Ağustos 2026 olacak.

Böylece bedelsiz sermaye artırımı takvimi şöyle oluştu;

Detay Tarih / Tutar
Bedelsiz oranı %55
Mevcut sermaye 117.000.000 TL
Bedelsiz artırılacak tutar 64.350.000 TL
Ulaşılacak sermaye 181.350.000 TL
Hak kullanım başlangıcı 11 Ağustos 2026
Kayıt tarihi 12 Ağustos 2026
Ödeme tarihi 13 Ağustos 2026
SPK onay tarihi 5 Ağustos 2026

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