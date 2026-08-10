Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan resmi bildirimle dev alış işleminin detayları paylaşıldı.

Gerçekleştirilen 23,3 milyon lotluk hisse alım işleminin ardından Pusula Finans Holding A.Ş.’nin Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. sermayesindeki toplam payı ve oy hakkı oranı yüzde 28,85 seviyesine ulaştı.

Yapılan alımla birlikte işlem büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL seviyesine ulaştı.

İşlemin Detayları ve Toplam Maliyet



KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre;

İşlem Tarihi: 10 Ağustos 2026

Alınan Lot Miktarı: 23.308.000 adet (lot)

Hisse Alım Fiyatı: 42,90 TL

Pusula Finans Holding'in dev alımı ve gelen son bilançodaki güçlü verilere rağmen KTLEV negatif bölgeden yerini aldı.

Hisseler saat 14:50 itibarıyla yüzde 1 ekside 43 lira seviyesinde kayda geçti.

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