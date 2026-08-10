Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 11 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre ithal telefonlarda birim adet başına uygulanan gözetim kıymeti eşiği 200 dolardan 250 dolara çıkarıldı.

Yüzde 25'lik bu artışın, özellikle giriş ve orta segmentte yer alan uygun fiyatlı ithal cep telefonlarının maliyet yükünü artırması bekleniyor.

GÖZETİM KIYMETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gözetim uygulaması, ithal edilen bir telefonun doğrudan satış fiyatının 250 dolar olacağı anlamına gelmiyor.

Bu sistem, yurt dışından getirilen cihazların gümrükte gerçek değerinin altında beyan edilmesini (düşük faturalandırmayı) engellemek amacıyla uygulanıyor.

Eğer ithalatçı firma, bir telefonun birim değerini gümrükte 250 doların altında beyan ederse, vergilendirme ve ithalat maliyet hesaplamaları en az 250 dolar referans alınarak yapılıyor.

GİRİŞ VE ORTA SEGMENT MODELLER MALİYET BASKISI ALTINDA

Yeni uygulamanın en somut etkilerinin, ithalat birim fiyatı 250 doların altında kalan bütçe dostu modellerde görülmesi öngörülüyor:

• Maliyet Artışı: Beyan değeri yeni eşiğin altında kalan telefonlarda vergi tabanı yükseleceği için cihaz başına düşen gümrük maliyeti artacak.

• Raf Fiyatlarına Yansıması: Artan maliyetlerin ne kadarının tüketiciye zam olarak yansıyacağı, ithalatçı şirketlerin izleyeceği kâr ve fiyat politikalarına bağlı olacak.

• Pazar Etkisi: Üst segment telefonlar zaten 250 dolar eşiğinin üzerinde bir gümrük değerine sahip olduğu için bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Maliyet baskısı doğrudan ucuz modellere yüklenecek.

YOLCU BERABERİ CİHAZLARI VE IMEI ÜCRETİNİ KAPSAMIYOR

Söz konusu gözetim kıymeti artışı, tamamen ticari ithalat yapan firmaları kapsıyor. Yurt dışına çıkıp yanında şahsi telefon getiren vatandaşların ödediği pasaport/IMEI kayıt ücretleriyle bu düzenlemenin bir ilgisi bulunmuyor.

İthalatçıların yeni maliyet yapılandırmalarının ardından, giriş seviyesi telefonların perakende satış fiyatlarına muhtemel zamların önümüzdeki haftalarda etiketlere yansıması bekleniyor.