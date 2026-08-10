Bakanlık tarafından daha önce ilan edilen iç borç ihraç takvimi doğrultusunda, piyasalara hem kısa vadeli bono hem de orta-uzun vadeli devlet tahvili sunulacak.

Yarın (11 Ağustos Salı) gerçekleştirilecek borçlanma ihalelerinin ayrıntıları şu şekilde:

• 6 Ay Vadeli Hazine Bonosu: İlk ihalede 182 gün (6 ay) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

• 5 Yıl Vadeli Devlet Tahvili: İkinci ihalede ise 1708 gün (5 yıl) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemesi bulunan sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden satışı yapılacak.

Bakanlık, bu iki kritik ihraç ile piyasadan likidite çekerek iç borçlanma hedefleri doğrultusunda finansman sağlamış olacak.