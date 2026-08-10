Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma maratonuna devam ediyor. Bakanlık, yarın düzenleyeceği iki farklı ihale ile borçlanacak.
Bakanlık tarafından daha önce ilan edilen iç borç ihraç takvimi doğrultusunda, piyasalara hem kısa vadeli bono hem de orta-uzun vadeli devlet tahvili sunulacak.
Yarın (11 Ağustos Salı) gerçekleştirilecek borçlanma ihalelerinin ayrıntıları şu şekilde:
• 6 Ay Vadeli Hazine Bonosu: İlk ihalede 182 gün (6 ay) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
• 5 Yıl Vadeli Devlet Tahvili: İkinci ihalede ise 1708 gün (5 yıl) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemesi bulunan sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden satışı yapılacak.
Bakanlık, bu iki kritik ihraç ile piyasadan likidite çekerek iç borçlanma hedefleri doğrultusunda finansman sağlamış olacak.