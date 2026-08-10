Yatırımcılar altın ve dijital varlıkları takip ederken, dünyanın en zengin koleksiyonerlerinin ilgi gösterdiği çok daha sıra dışı bir değer bulunuyor. Çinli bilim insanlarının 8 yıllık çalışması sonucunda laboratuvarda geliştirilen "Shenzhen Nongke Orkidesi", tek bir kökünün 202 bin dolara satılmasıyla dünyanın en pahalı çiçeklerinden biri olarak tarihe geçti. Üstelik bitkinin ilk çiçeklerini görmek için 4 ila 5 yıl beklemek gerekiyor.

DOĞADA BULUNMUYOR, LABORATUVARDA GELİŞTİRİLDİ

Shenzhen Nongke Orkidesi'ni diğer pahalı ve nadir bitkilerden ayıran en önemli özelliklerden biri kökeni.

Egzotik bir ormanda keşfedilen doğal bir tür olmayan orkide, Çin'deki Shenzhen Nongke Grubu bünyesinde çalışan tarım bilimciler tarafından geliştirildi.

Bilim insanlarının yeni türü ortaya çıkarmak için yürüttüğü melezleme ve geliştirme çalışmalarının 8 yıl sürdüğü belirtiliyor.

Uzun geliştirme süreci ve sınırlı bulunabilirliği ise orkidenin koleksiyon dünyasındaki değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

ÇİÇEK AÇMASI İÇİN 5 YIL BEKLEMEK GEREKİYOR

Shenzhen Nongke Orkidesi'nin dikkat çeken bir diğer özelliği ise oldukça uzun çiçeklenme süresi.

Bitkinin yetiştirilmeye başlanmasının ardından ilk kez çiçek açması 4 ila 5 yılı bulabiliyor.

Sarı ve yeşil tonlara sahip çiçekleriyle dikkat çeken orkidenin hafif ve zarif bir kokuya sahip olduğu da aktarılıyor.

Dolayısıyla bitkiye sahip olmak tek başına yeterli değil. Koleksiyonerlerin orkidenin çiçeklerini görebilmek için yıllarca bakım yapması ve beklemesi gerekiyor.

TEK BİR KÖKÜ 202 BİN DOLARA SATILDI

Orkidenin dünya çapında tanınmasını sağlayan gelişme ise gerçekleştirilen açık artırma oldu.

Shenzhen Nongke Orkidesi'nin bir örneği, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoner tarafından 1,68 milyon yuan, dönemin kuruyla yaklaşık 202 bin dolar (yaklaşık 9,64 milyon TL) karşılığında satın alındı.

Bu satış, bitkinin dünyanın en pahalı çiçekleri arasında anılmasını sağladı.

Yüksek fiyatın arkasında ise yalnızca orkidenin görünümü değil; 8 yıllık geliştirme süreci, nadirliği ve çiçek açmasının yıllar sürmesi gibi özellikler bulunuyor.

KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ OLDU

Nadir bitkiler, sanat eserleri ve değerli taşlarda olduğu gibi koleksiyon dünyasında yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Shenzhen Nongke Orkidesi de sıra dışı geliştirilme hikayesi ve sınırlı bulunabilirliği nedeniyle bu kategoride öne çıkan örneklerden biri haline geldi.

Ancak nadir bitkilerin yüksek açık artırma fiyatlarına ulaşması, bunların altın veya diğer geleneksel varlıklar gibi standart bir yatırım aracı olduğu anlamına gelmiyor. Değerleri büyük ölçüde nadirlik, koleksiyoner talebi ve satış koşullarına göre değişebiliyor.

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