Kanada Merkez Bankası (BoC), Temmuz ayı para politikası toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 2,25 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece banka, üst üste altıncı toplantısında da faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Karar metninde, Kanada ekonomisinin zayıf geçen dönemin ardından toparlanma sinyalleri verdiği belirtilirken, enflasyonun da kademeli olarak yüzde 2 hedefi doğrultusunda gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

EKONOMİDE TOPARLANMA MESAJI

Kanada Merkez Bankası, mevcut faiz seviyesinin ekonomik toparlanmayı desteklemek ve enflasyonu hedef seviyeye yaklaştırmak için uygun olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, Kanada ekonomisinin gücünü ve enflasyon görünümünü değerlendirmeye devam edecek ve gerektiğinde para politikasını ayarlamaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.

MACKLEM'DEN FAİZ MESAJINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, önceki toplantılar öncesinde enerji fiyatları ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enflasyonu yeniden yükseltmesi halinde faiz artışlarının gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Ancak son değerlendirmesinde bu söylemini yinelemedi. Macklem bunun yerine, ABD'nin yeni ticaret kısıtlamaları uygulaması halinde ekonomik görünümün zayıflayabileceğini ve gerektiğinde faiz indiriminin değerlendirilebileceğine işaret etti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Bankanın yayımladığı Para Politikası Raporu'na göre Kanada ekonomisinin;

2026 yılında yüzde 0,7

2027 yılında yüzde 1,8

2028 yılında yüzde 1,8 oranında büyümesi bekleniyor.

Banka ayrıca ikinci çeyrek için yıllık bazda yüzde 2,5, üçüncü çeyrek için ise yüzde 1,5 büyüme öngördü.