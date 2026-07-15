BEFAS'ta son 1 ayın en çok kazandıran fonları belli oldu. ForInvest verilerine göre zirvede yüzde 7,47 getiri sağlayan fon yer alırken, bu fona 100 bin TL yatırım yapan bir yatırımcı yaklaşık 7 bin 470 TL kazanç elde etti. İşte son 1 ayın en yüksek getirili fonları...

SON 1 AYIN EN ÇOK KAZANDIRAN BEFAS FONLARI

Son bir aylık performans verilerine göre en yüksek getiriyi sağlayan ilk 10 fon şu şekilde sıralandı;

Sıra Fon Kodu Son 1 Ay Getirisi 1 BEE %7,47 2 FJG %6,69 3 TVG %5,56 4 RZN %4,92 5 THE %4,75 6 FIC %4,02 7 MHM %3,77 8 AZY %3,69 9 ABE %3,66 10 KLT %3,66

BEFAS NEDİR?

BEFAS (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu), bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcılarının, emeklilik şirketlerini değiştirmeden farklı şirketlere ait emeklilik yatırım fonlarına tek bir platform üzerinden yatırım yapabilmesini sağlayan Takasbank altyapılı elektronik işlem platformudur. Bu sistem sayesinde yatırımcılar yüzlerce farklı fon arasında karşılaştırma yaparak risk ve getiri beklentilerine uygun fonları seçebilmektedir.

100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

Listenin zirvesinde yer alan BEE fonunun son 1 aylık getirisi %7,47 olarak gerçekleşti.

Bu performansa göre;