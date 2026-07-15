Son 1 ayın en çok kazandıran BEFAS fonları belli oldu. İşte yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan ilk 10 fon ve performansları.
BEFAS'ta son 1 ayın en çok kazandıran fonları belli oldu. ForInvest verilerine göre zirvede yüzde 7,47 getiri sağlayan fon yer alırken, bu fona 100 bin TL yatırım yapan bir yatırımcı yaklaşık 7 bin 470 TL kazanç elde etti. İşte son 1 ayın en yüksek getirili fonları...
SON 1 AYIN EN ÇOK KAZANDIRAN BEFAS FONLARI
Son bir aylık performans verilerine göre en yüksek getiriyi sağlayan ilk 10 fon şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Fon Kodu
|Son 1 Ay Getirisi
|1
|BEE
|%7,47
|2
|FJG
|%6,69
|3
|TVG
|%5,56
|4
|RZN
|%4,92
|5
|THE
|%4,75
|6
|FIC
|%4,02
|7
|MHM
|%3,77
|8
|AZY
|%3,69
|9
|ABE
|%3,66
|10
|KLT
|%3,66
BEFAS NEDİR?
BEFAS (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu), bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcılarının, emeklilik şirketlerini değiştirmeden farklı şirketlere ait emeklilik yatırım fonlarına tek bir platform üzerinden yatırım yapabilmesini sağlayan Takasbank altyapılı elektronik işlem platformudur. Bu sistem sayesinde yatırımcılar yüzlerce farklı fon arasında karşılaştırma yaparak risk ve getiri beklentilerine uygun fonları seçebilmektedir.
100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?
Listenin zirvesinde yer alan BEE fonunun son 1 aylık getirisi %7,47 olarak gerçekleşti.
Bu performansa göre;
- 50 bin TL yatırım yapan yaklaşık 3.735 TL kazanç elde ederek yatırımını 53.735 TL'ye çıkardı.
- 100 bin TL yatırım yapanın kazancı yaklaşık 7.470 TL olurken, toplam yatırım değeri 107.470 TL'ye ulaştı.
- 250 bin TL yatırım yapan yaklaşık 18.675 TL kazanç sağlayarak 268.675 TL büyüklüğe ulaştı.
- 500 bin TL yatırım yapanın getirisi yaklaşık 37.350 TL, toplam yatırım değeri ise 537.350 TL oldu.
- 1 milyon TL yatırım yapan ise yaklaşık 74.700 TL kazanç elde ederek yatırımını 1.074.700 TL'ye çıkardı.