Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), platformun işlerliğinin ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla netleştirme, takas ve alacak dağıtım süreçlerinde önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle üyelerin nakit borç ve alacak takibi yeniden düzenlenirken, fon alım işlemlerinde teminat uygulamasında da değişikliğe gidildi.

NAKİT BORÇ VE ALACAK TAKİBİ DEĞİŞİYOR

TEFAS tarafından yapılan duyuruya göre üyeler, platforma olan nakit borç ve alacak durumlarını iki ayrı başlık altında takip edebilecek.

Buna göre;

Fon dağıtıcı kurum olarak iletilen talimatlar kapsamında oluşan nakit borç yükümlülükleri ayrı izlenecek.

Operatörü olunan fonlara gelen satış talimatlarından kaynaklanan nakit borç yükümlülükleri ise fon bazında raporlanacak.

Böylece üyelerin hem dağıtıcı kurum hem de fon operatörü sıfatıyla oluşan yükümlülükleri daha şeffaf şekilde takip edilebilecek.

TEMİNAT SİSTEMİNDE YENİ UYGULAMA

Yeni düzenlemeyle birlikte fon alım talimatlarında uygulanan mevcut işlem ve fonlama limiti ile teminat bulundurma yükümlülüğü ve bu kapsamda otomatik kullandırılan kredi uygulaması kaldırıldı.

Bunun yerine TEFAS limiti ve teminat bulundurma oranı esas alınacak yeni sisteme geçildi.

YÜZDE 25 TEMİNAT ŞARTI UYGULANACAK

Yeni uygulamaya göre fon payı alım talimatlarının sisteme kabulünde:

TEFAS limiti dahilindeki işlemlerde yüzde 25 teminat bulundurulması gerekecek.

TEFAS limitini aşan işlemlerde ise talimat tutarının tamamı kadar teminat aranacak.

Düzenlemenin, platformdaki risk yönetiminin güçlendirilmesi ve işlem süreçlerinin daha güvenli yürütülmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.